MTN Nigeria推出由Tecnotree支持的Metamorphose

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字业务支持系统的全球领导者Tecnotree宣布，公司与MTN Nigeria合作开展了一项新计划——Metamorphose。MTN Metamorphose是一项转型计划，旨在通过Tecnotree的数字化套件增强该公司面向消费者和企业的数字化业务。

该计划将通过针对人员和技术的战略方法来提升MTN的业务和数字化流程，目标包括满足客户需求、改善客户体验，并通过以客户为中心的定制产品加速实现数字化生活。

Tecnotree的旗舰数字栈具有开放、包容、动态及5G就绪等特性，提供人工智能/机器学习(AI/ML)功能和云扩展能力，已经改变了多种超越连接的应用和服务。该数字栈符合TM Forum Open API标准，所需的运营支出(Opex)更少，并能够轻松快速地部署相关应用，实现个性化且创新的多重体验，以满足市场需求。目录驱动的方法使新捆绑服务在数天内即可推出（之前推出类似服务需要几个月），从而让健康、教育、游戏和电竞领域的生态系统合作伙伴转变为即时创收者。

由Tecnotree提供支持的MTN Metamorphose是一种自动化驱动的解决方案，将有助于：实现动态的优化用户体验，增强全方位客户视图；修改现有工作流程，通过个性化的仪表板提高员工生产力；提供全渠道参与和用户交互过程优化，改善订单管理。

MTN Nigeria首席信息官Shoyinka Shodunke在评论该项目时表示：“很高兴能与Tecnotree合作，他们在我们的数字基础设施现代化过程中发挥了举足轻重的作用，使我们能够为客户和企业提供个性化的可定制体验。我们的愿景是通过这项计划积极主动地与客户建立更牢固的关系，帮助客户在如今的数字化时代达到新高度。我们相信，此次合作将开启一段非凡的旅程，带领我们创造巨大的积极影响。”

Tecnotree首席执行官Padma Ravichander表示：“很荣幸能被MTN Nigeria选中参与这项创新计划，我们在汇集一流解决方案和创造卓越运营方面又向前迈出了一步。与MTN Nigeria团队的紧密合作将引导我们走向数字化，并牢记新的客户需求。由Tecnotree提供支持的Metamorphose将专注于全面的客户体验管理，创造新的数字化参与和多重体验，为捕获客户情绪和聚焦客户愉悦体验奠定重要基础。该项目将进一步帮助我们继续在客户支持方面发挥主导作用，通过开放、包容、动态的5G就绪数字栈改造应用和服务。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家5G就绪的数字业务支持系统(BSS)企业，具有人工智能与机器学习功能和多云可扩展性。Tecnotree是世界上首批通过TM Forum Open API标准白金认证的公司之一，我们的敏捷和开源数字BSS堆栈包括电信和其它数字服务行业的全套业务流程（从订单到现金）和订阅管理，创造了连接之外的机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅用户群提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以支持跨游戏、健康、教育、OTT和其它垂直生态系统的数字连接社区。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克上市(TEM1V)。如需了解更多信息，请访问www.tecnotree.com

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