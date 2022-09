MTN Nigéria lança Metamorphose, desenvolvido pela Tecnotree

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, líder mundial de Sistemas de Suporte Digital a Negócios, anunciou sua parceria com a MTN Nigéria em uma nova iniciativa - Metamorphose. O MTN Metamorphose é um programa de transformação para aprimorar a presença digital da empresa junto a clientes e empresas com o pacote digital da Tecnotree.

Esta iniciativa irá transformar os processos comerciais e digitais da MTN com uma abordagem estratégica de pessoas e tecnologia. O objetivo do programa é se adaptar às necessidades do cliente, aprimorar a experiência do cliente e se tornar o facilitador da vida digital mediante ofertas personalizadas centralizadas no cliente.

A principal marca digital da Tecnotree é aberta, inclusiva, dinâmica e pronta para 5G. Possui recursos de IA/LM e capacidade de extensão de nuvem que transformaram aplicativos e serviços além da conectividade. Ela está em conformidade com os padrões da TM Forum Open API com Opex reduzido, o que facilita a implantação rápida de múltiplas experiências inovadoras e personalizadas em resposta à demanda do mercado. Uma abordagem orientada por catálogo suporta o lançamento de novos pacotes em dias em vez de meses, convertendo parcerias de ecossistemas em geradores de receita instantânea em saúde, educação, jogos eletrônicos e esportes eletrônicos.

O MTN Metamorphose, desenvolvido pela Tecnotree, é uma solução orientada à automação que irá permitir uma experiência dinâmica e aprimorada do usuário, uma visão aprimorada do cliente em 360°, modificar fluxos de trabalho existentes, aperfeiçoar a produtividade da força de trabalho através de painéis personalizados, bem como proporcionar participação em diversos canais e otimização da jornada do usuário, com melhor gestão de pedidos.

Ao comentar sobre o projeto, Shoyinka Shodunke, diretor de informação da MTN Nigéria, disse: "Temos o prazer de fazer parceria com a Tecnotree, pois eles desempenham um papel vital na modernização de nossa infraestrutura digital, que nos permite oferecer experiências personalizadas e personalizáveis a nossos clientes e empresas. Mediante esta iniciativa, nossa visão proativa é construir relacionamentos mais intensos com nossos clientes e ajudá-los a alcançar novos patamares nesta era digital. Estamos confiantes de que esta parceria é o começo de uma grande jornada, que nos levará a criar um forte impacto positivo.

Padma Ravichander, diretora executiva da Tecnotree Corporation, disse: "Estamos orgulhosos por termos sido escolhidos pela MTN Nigéria para este programa inovador, pois damos mais um passo adiante para reunir soluções de classe mundial e criar excelência operacional. A enorme cooperação com a equipe da MTN Nigéria irá nos guiar rumo à relevância digital, mantendo em mente as novas demandas dos clientes. O Metamorphose, desenvolvido pela Tecnotree, terá como foco a gestão total da experiência do cliente, criando um novo compromisso digital e múltiplas experiências, definindo assim as bases essenciais para captar o sentimento do cliente e se concentrar na satisfação do cliente. O projeto irá nos ajudar ainda mais a continuar desempenhando um papel de liderança no suporte a nossos clientes, ao transformar aplicativos e serviços com uma marca digital aberta, inclusiva e dinâmica pronta para 5G."

Sobre a Tecnotree

A Tecnotree é um ator digital de Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/LM e capacidade de extensão em diversas nuvens. A Tecnotree está entre as primeiras empresas do mundo a ter certificação Platinum pelos padrões da TM Forum Open API, sendo que nosso Digital BSS Stack ágil e de código aberto abrange toda a gama (desde o pedido até o pagamento) de processos comerciais e gerenciamento de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, criando oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também fornece o mercado digital de múltiplas experiências Fintech e B2B2X à sua base de assinantes através da plataforma Tecnotree Moments, a fim de capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Helsinki Nasdaq (TEM1V). Para mais informação, acesse www.tecnotree.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.