MTN Nigeria lance Metamorphose, une solution alimentée par Tecnotree

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, le leader mondial des systèmes numériques de soutien aux activités commerciales, a annoncé son partenariat avec MTN Nigeria dans le cadre d’une nouvelle initiative baptisée Metamorphose. MTN Metamorphose est un programme de transformation visant à améliorer la présence numérique de la société pour les consommateurs et les entreprises utilisant la suite numérique de Tecnotree.

Cette initiative transformera les activités et les processus numériques de MTN grâce à une approche stratégique des personnes et de la technologie. L’objectif du programme est de s’adapter aux besoins des clients, d’améliorer l'expérience client et de devenir le facilitateur de la vie numérique via des offres personnalisées, axées sur les clients.

La pile numérique phare de Tecnotree est ouverte, inclusive, dynamique et compatible 5G. Elle dispose de capacités d’intelligence artificielle/apprentissage automatique et d’une extensibilité Cloud qui ont transformé les applications et les services au-delà de la connectivité. Elle est conforme aux normes d'API ouvertes du TM Forum avec des dépenses d'exploitation réduites, ce qui permet de déployer facilement et rapidement des expériences multiples innovantes et personnalisées en réponse à la demande du marché. Une approche à base de catalogue appuie le lancement de nouveaux forfaits en quelques jours au lieu de quelques mois, transformant les partenaires dans l'écosystème en générateurs de revenus immédiats dans les secteurs de la santé, de l’éducation, des jeux et des sports électroniques.

Alimentée par Tecnotree, MTN Metamorphose est une solution basée sur l’automatisation qui permettra une expérience utilisateur dynamique et améliorée, une vue client à 360 degrés améliorée, qui modifiera les flux de travaux existants, améliorera la productivité de la main-d'œuvre grâce à des tableaux de bord personnalisés et qui permettra une optimisation de l’engagement omnicanal et du parcours utilisateur, avec une meilleure gestion des commandes.

S’exprimant au sujet du projet, Shoyinka Shodunke, responsable des technologies de l’information chez MTN Nigeria, a affirmé : « Nous sommes heureux de nous associer avec Tecnotree car cette société joue un rôle vital dans la modernisation de notre infrastructure numérique, nous permettant d’offrir des expériences personnalisées et paramétrables à nos clients et entreprises. Via cette initiative, notre vision proactive vise à établir des relations plus solides avec nos clients et à les aider à atteindre de nouveaux sommets dans cette ère numérique. Nous sommes convaincus que ce partenariat est le début d’une grande aventure qui nous amènera à avoir un fort impact positif.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a affirmé : « Nous sommes fiers que notre société ait été choisie par MTN Nigeria pour ce programme innovant, alors que nous faisons un pas de plus pour réunir des solutions de calibre mondial et créer l’excellence opérationnelle. La collaboration étroite avec l’équipe de MTN Nigeria nous conduira vers la pertinence numérique, en gardant à l’esprit les nouvelles demandes des clients. Alimentée par Tecnotree, Metamorphose sera axée sur la gestion de l’expérience globale du client, créant un nouvel engagement numérique et de nouvelles expériences multiples, établissant ainsi le fondement essentiel pour capturer le sentiment des clients et se concentrer sur la satisfaction client. Le projet nous aidera davantage à continuer de jouer un rôle prépondérant dans le soutien à nos clients en transformant les applications et services avec une pile numérique ouverte, inclusive, dynamique et compatible 5G. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un fournisseur de systèmes numériques de soutien aux entreprises (BSS) prêts pour la 5G, avec des capacités d’intelligence artificielle/apprentissage automatique et une extensibilité multi-Cloud. Tecnotree est l’une des première entreprise au monde à être certifiée Platine par les normes d'API ouvertes du TM Forum. Notre suite BSS numérique agile et open-source comprend la gamme complète (de la commande à l'encaissement) des processus commerciaux et de la gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres domaines de services numériques, créant des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree fournit également des marchés numériques Fintech et B2B2X à expériences multiples à sa base d'abonnés grâce à la plateforme Tecnotree Moments, qui permet d'autonomiser les communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu, de la santé, de l'éducation, des OTT et d'autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.tecnotree.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.