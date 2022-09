Pyramid Analytics renforce son canal européen d'intégration de systèmes dans le cadre d'un partenariat avec Amplifi

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Pyramid Analytics (Pyramid), un pionnier des plateformes d'intelligence décisionnelle, et Amplifi, un cabinet-conseil spécialisé dans les services de conseil, de fourniture et d'assistance pour la gestion, la gouvernance et la qualité des données, annoncent aujourd'hui un partenariat à l'occasion du Big Data LDN, la plus grande conférence consacrée aux données et aux activités analytiques au Royaume-Uni.

Le renforcement des partenariats de canaux avec des sociétés technologiques, des éditeurs de logiciels indépendants, des sociétés de conseil, des revendeurs à valeur ajoutée et des intégrateurs de systèmes constitue une priorité stratégique. Pyramid a consolidé son équipe responsable des Alliances et ses capacités en recrutement de partenaires, a investi dans la formation et le développement des partenaires, et lancé des programmes conjoints de mise sur le marché.

Points forts:

Amplifi fournit un portefeuille de services couvrant l'ensemble du spectre de la gestion des données: stratégie et conseil; mise en œuvre et intégration; et services gérés et assistance.

Ce partenariat permet à Amplifi d'étoffer son portefeuille de services afin d'intégrer des analyses augmentées et prescriptives à la Pyramid Decision Intelligence Platform.

Pyramid continue de mettre sur pied un pool d'intégrateurs de systèmes et de revendeurs à valeur ajoutée afin d'élargir sa portée et son échelle sur le marché.

Pyramid est un finaliste des CRN Channel Awards 2022 dans la catégorie Fournisseur émergent de l'année, qui récompense les organisations nouvelles et émergentes ayant soutenu avec succès la croissance de leurs partenaires de distribution au Royaume-Uni.

Pour découvrir comment devenir un partenaire Pyramid au Royaume-Uni et en Irlande, veuillez contacter bill.clayton@pyramidanalytics.com.

Pyramid Analytics démontre son engagement et sa valeur pour les partenaires de distribution

Les partenaires de distribution jouent un rôle crucial dans la capacité de Pyramid à poursuivre son développement, et à leur offrir en retour un accès à des technologies innovantes capables de transformer leur activité. Pyramid sait que pour générer une croissance exceptionnelle, pour elle-même ainsi que pour ses partenaires de distribution, ses partenaires doivent bénéficier d'une formation complète afin d'acquérir des connaissances et perspectives approfondies. Le portail partenaires de Pyramid est une ressource vitale en matière d'apprentissage, de développement et de croissance pour Pyramid et ses partenaires.

L'intelligence décisionnelle est la prochaine innovation dans l'analyse du big data

La prochaine innovation majeure dans l'analytique est l'intelligence artificielle (IA). Appliquer l'IA à la préparation des données, à l'analyse commerciale, et à la science des données est ce qui distingue l'intelligence décisionnelle des outils traditionnels de veille commerciale, comme Microsoft Power BI, Qlik, et Tableau. L'IA réduit la barrière des compétences en automatisant les tâches hautement techniques nécessaires pour préparer et analyser les données, et créer et partager les rapports et les tableaux de bord.

La Pyramid Decision Intelligence Platform fournit des perspectives axées sur les données pour permettre à chacun de prendre plus rapidement des décisions éclairées. La plateforme Pyramid apporte un accès instantané à n'importe quelle donnée, fournit un libre-service administré automatisé et répond à tous les besoins analytiques, des plus simples aux plus complexes. En combinant de manière unique la préparation des données, l’analyse commerciale et les sciences des données dans un environnement unique guidé par l'IA, la plateforme Pyramid réduit les coûts et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Ceci permet une approche stratégique et à l'échelle de toute l'organisation de la veille et de l'analyse commerciale.

Citations

Bill Clayton, vice-président, Global Partner Sales, Pyramid Analytics: "Amplifi présente un bilan éprouvé dans la construction de données fiables pour les clients dans un large éventail de secteurs. Ce partenariat apporte une expertise verticale et des services supplémentaires aux clients Pyramid au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe. L'analytique est le catalyseur qui transforme les données en décisions intelligentes. La combinaison des infrastructures de données architecturées, déployées et gérées par Amplifi, et des capacités d'intelligence décisionnelle de la plateforme Pyramid est très complémentaire et générera de la valeur ajoutée pour nos clients en commun."

Mike Evans, responsable de l'innovation, Amplifi: "Notre partenariat avec Pyramid Analytics est une étape stratégique pour Amplifi, qui continue d'optimiser ses capacités et services sur l'ensemble de la chaîne de valeur des données. Nous accordons une attention permanente à la gestion fondamentale des données: depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre de cadres de gouvernance MDM, PIM des données. Fournir la Pyramid Decision Intelligence Platform en nous appuyant sur ces fondamentaux signifie que nous sommes en mesure d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients lorsqu'ils prennent des décisions à partir de leurs données."

À propos d'Amplifi

Amplifi est le cabinet-conseil de référence pour les entreprises qui veulent que leur réussite soit alimentée par les données. Nous élaborons et fournissons des stratégies de données permettant aux marques mondiales de gérer, orienter et analyser les données les plus importantes dans une optique d'innovation, de croissance et de succès.

Régulièrement reconnu comme un Leader par Gartner dans le rapport "Market Guide for MDM External Service Providers", Amplifi fournit des conseils stratégiques et des services de déploiement aux principales sociétés B2B et B2C du secteur via ses bureaux mondiaux en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe du Nord.

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d’analyse. Notre plateforme d’intelligence décisionnelle unifiée fournit des renseignements permettant à chacun de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées. Elle offre un accès direct à n’importe quelle donnée, fournit un libre-service administré et répond à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé. La Pyramid Decision Intelligence Platform combine de manière unique la préparation des données, l’analyse commerciale et les sciences des données dans un seul environnement guidé par l’IA, ce qui réduit les coûts et la complexité, tout en accélérant la croissance et l’innovation. La plateforme Pyramid fournit une approche stratégique à l’échelle de toute l’organisation, autour de la veille commerciale et des analyses, des plus simples aux plus complexes. Planifiez une démonstration.

Pyramid Analytics est enregistrée à Amsterdam et possède des sièges régionaux dans des centres internationaux d’innovation et d’affaires, notamment à Londres, à New York et Tel-Aviv. Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Parmi les investisseurs figurent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, et Viola Growth. Plus d'informations sur Pyramid Analytics.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.