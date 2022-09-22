Avanci與豐田汽車簽署專利授權合約

美國德州達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Avanci宣布與豐田汽車(Toyota Motor Corporation)簽署專利授權合約。豐田汽車旗下的聯網車輛將獲得Avanci汽車專利計畫的2G、3G和4G基本專利授權，涵蓋Avanci現有的51位專利權利人以及未來加入的權利人的所有相關專利。

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi表示：「豐田汽車公司致力於在全球提供高品質和豐富的行動運輸服務的解決方案。我們非常高興歡迎他們成為Avanci的被授權人， 並且非常感謝整個豐田團隊通力合作促成了協議的簽訂。」

Avanci改變了技術共享的方式，透過一份授權合約和固定費用為汽車製造商的聯網車輛提供眾多專利權利人的智慧財產權。Avanci透過簡化技術共享流程為汽車製造商提供高效率透明的解決方案。目前全球已有來自80個汽車品牌的超1億輛聯網汽車獲得Avanci授權。

關於 Avanci

Avanci認為在物聯網時代，分享專利技術可以更加簡捷。作為一個處在各個行業之間的獨立中間人，Avanci的一站式解決方案旨在讓專利授權更有效率、便捷和可預測。自2016年成立以來，Avanci透過把利害關係人聚集在這個市場平臺來實現分享和利用創新。擁有標準必要專利的公司透過一份授權合約和一個公平的價格，將他們的創新成果與生產互聯產品的物聯網公司分享。2020年，世界經濟論壇(World Economic Forum)將Avanci評選為技術先鋒，以表彰其在加速物聯網創新方面的貢獻。

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