Avanci与丰田汽车签署专利许可协议

美国得克萨斯州达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Avanci宣布与丰田汽车签署专利许可协议。丰田汽车旗下的联网车辆将获得Avanci汽车专利项目的2G、3G和4G基本专利许可，涵盖Avanci现有的51位专利权利人以及未来加入的权利人的所有相关专利。

Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi表示：“丰田汽车公司致力于在全球提供高品质和丰富的移动出行服务的解决方案。我们非常高兴地欢迎他们成为Avanci的被许可人， 并且非常感谢整个丰田团队通力合作促成了协议的签订。”

Avanci改变了技术共享的方式，通过一份许可协议和固定费用为汽车制造商的联网车辆提供众多专利权利人的知识产权。Avanci通过简化技术共享流程为汽车制造商提供高效透明的解决方案。目前全球已有来自80个汽车品牌的超1亿辆联网汽车获得Avanci许可。

关于 Avanci

Avanci认为在物联网时代，分享专利技术可以更加简捷。作为一个处在各个行业之间的独立中间人，Avanci的一站式解决方案旨在让专利许可更高效、便捷和可预测。自2016年成立以来，Avanci通过把利益相关方聚集在这个市场平台来实现分享和利用创新。拥有标准必要专利的公司通过一份许可协议和一个公平的价格，将他们的创新成果与生产互联产品的物联网公司分享。2020年，世界经济论坛将Avanci评为技术先锋，以表彰其在加速物联网创新方面的贡献。

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