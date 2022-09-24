Nerviano Medical Sciences S.r.l.宣布與默克達成包含授權選擇權的合作協議

義大利內爾維亞諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS)是NMS集團下屬成員公司，也是一家發現和開發癌症創新療法的臨床階段公司。該公司今天宣布與Merck Healthcare KGaA簽署了一項包含授權選擇權的合作協議，以開發新一代高選擇性和腦滲透性PARP1抑制劑NMS-293。

PARP（多聚ADP核糖聚合酶）是修復DNA損傷的關鍵。PARP抑制劑在治療具有同源重組修復缺陷的腫瘤方面療效良好，如BRCA突變型乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌和胰腺癌。

NMS-293是一種口服PARP1抑制劑。與初代PARP抑制劑相比，其設計更具PARP1選擇性和腦滲透性。NMS-293可能具有較低的血液學副作用，未來有望既可以作為單藥使用，也可與多種治療腫瘤的DNA損傷積累劑聯用。NMS-293目前正處於早期臨床開發階段，作為單藥治療BRCA突變型腫瘤，以及與temozolomide (TMZ)聯用治療醫療需求極高的腦腫瘤——多形性膠質母細胞瘤(GBM)。

根據目前的協議，默克將向NMS支付高達6,500萬美元的早期付款（預付款和選擇權行使費）。此外，NMS將在實現某些開發、法規和商業里程碑後獲得後續付款，並從默克的淨銷售額中獲得分級權利金。一旦行使選擇權，NMS將授予默克研究、開發、生產和商業化NMS-293的獨家權利。

NMS集團和NMS執行長、藥學博士Hugues Dolgos表示：「NMS-293是第一個進入臨床試驗的新一代PARP1抑制劑。根據其獨特的特性，NMS-293在與各種DNA損傷積累劑（如化療、DNA修復抑制劑或抗體偶聯藥物）的聯用中表現出強大的潛力，適用於PARP抑制劑當前無法治療且全球迫切需要找到療法的腫瘤環境，如腦瘤。NMS已打造出一個由市場首創的一流資產組成的獨特專有平臺，並以NMS-293作為旗艦產品向PARP等新標靶類別擴展。我們相信，默克作為DNA修復領域的全球領導者，擁有完善的商業化布局，是我們理想的合作夥伴，將充分實現該專案的價值。」

默克醫療保健業務開發部腫瘤學主管Victoria Zazulina, M.D.表示：「根據過去幾年PARP抑制劑在治療方面產生的影響，我們相信，一旦新的PARP1專案成功，將可以滿足對現有PARP抑制劑無反應的患者的重大未滿足需求，並減少血液學不良事件。NMS在發現和推動新一代PARP1選擇性抑制劑上所做的工作，以及我們在開發改變DNA損傷反應機制的療法方面的深厚專長，為進一步開發這種研究性療法奠定了堅實的基礎。」

在選擇權有效期內，NMS和默克將合作進行NMS-293單藥療法與聯合療法的臨床開發。NMS負責設計、贊助、實施和資助全球臨床試驗。

關於NMS-293

NMS-293是一種口服小分子PARP1抑制劑，目前正處於早期臨床開發階段，用於BRCA突變型腫瘤患者的單藥治療，以及與temozolomide (TMZ)聯用治療醫療需求非常高的腦腫瘤——多形性膠質母細胞瘤(TMZ)。

關於Nerviano Medical Sciences

Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS Srl)專注於腫瘤學小分子新化學實體(NCE)的發現和臨床開發。我們在新作用機制和藥物標靶上採取創新方法，為癌症患者帶來一流的個人化藥物。目前管線中的各類NCE源自公司經過充分驗證的、涵蓋早期臨床前階段到臨床階段專案的激酶平臺，正在公司內部或者與合作夥伴進行共同開發。

NMS Srl融合了生物技術的靈活性和大藥廠的品質。我們經驗豐富的管理團隊領導著一支高技能的專業人才團隊。他們具有全球視野，在研究、藥物發現和臨床開發方面具有豐富的專長。我們透過與NMS集團內部的關聯公司Accelera (AdMet)和NerPharMa（製造）合作，涵蓋了藥物開發的所有其他方面。

我們擁有業界聞名的激酶抑制劑藥物發現平臺，這是我們的關鍵優勢。該平臺由一個不斷發展的化學物集合組成，具有廣泛的智慧財產權覆蓋度和藥物發現專門知識和技術，使我們能夠對近期獲得核准的創新藥物（如encorafenib和entrectinib）進行智慧財產權授權。

我們與世界各地的學術界和臨床研究人員以及產業夥伴合作，推動公司專案的發展，從新藥的早期發現，直至臨床開發階段。我們尋求進一步的策略合作，在不同的地區開發和商業化我們的產品，並為臨床開發尋找有前景資產的授權機會。

關於NMS集團

NMS集團是義大利首屈一指的腫瘤學研發公司。我們的400名員工中有一半以上為高學歷專業人士，致力於創新研究、開發和生產。NMS激酶抑制劑發現平臺以及抗體偶聯有效載荷平臺是集團創新的驅動力，確保了NMS在個人化治療方面的全球知名地位。由NMS首先發現的entrectinib是一種治療NTRK1/2/3和ROS1依賴性實體瘤的標靶激酶抑制劑，已授權給目前歸屬羅氏集團的Ignyta。該抑制劑近期在所有主要市場均已獲准進行商業化，進一步證明了NMS集團旗下藥物發現平臺的競爭力。

NMS集團擁有三家子公司。NMS S.r.l.是一家專注於FIC/BIC的藥物研究和開發公司，其強大的研發管線擁有十幾個抗癌專案，其中三個專案目前處於早期臨床開發階段。另外兩家子公司分別為Accelera和NerPharMa，前者是一家臨床前CRO公司，後者生產原料藥和藥物產品以支援臨床開發和商業化。

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