Nerviano Medical Sciences S.r.l.宣布与默克达成包含许可选择权的合作协议

意大利内尔维亚诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS)是NMS集团下属成员公司，也是一家发现和开发癌症创新疗法的临床阶段公司。该公司今天宣布与Merck Healthcare KGaA签署了一项包含许可选择权的合作协议，以开发新一代高选择性和脑渗透性PARP1抑制剂NMS-293。

PARP（多聚ADP核糖聚合酶）是修复DNA损伤的关键。PARP抑制剂在治疗具有同源重组修复缺陷的肿瘤方面疗效良好，如BRCA突变型乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌和胰腺癌。

NMS-293是一种口服PARP1抑制剂。与初代PARP抑制剂相比，其设计更具PARP1选择性和脑渗透性。NMS-293可能具有较低的血液学副作用，未来有望既可以作为单药使用，也可与多种治疗肿瘤的DNA损伤积累剂联用。NMS-293目前正处于早期临床开发阶段，作为单药治疗BRCA突变型肿瘤，以及与替莫唑胺(TMZ)联用治疗医疗需求极高的脑肿瘤——复发性胶质母细胞瘤(GBM)。

根据目前的协议，默克将向NMS支付高达6,500万美元的早期付款（预付款和选择权行使费）。此外，NMS将在实现某些开发、监管和商业里程碑后获得后续付款，并从默克的净销售额中获得分级特许权使用费。一旦行使选择权，NMS将授予默克研究、开发、生产和商业化NMS-293的独家权利。

NMS集团和NMS首席执行官、药学博士Hugues Dolgos表示：“NMS-293是首个进入临床试验的新一代PARP1抑制剂。基于其独特的特性，NMS-293在与各种DNA损伤积累剂（如化疗、DNA修复抑制剂或抗体偶联药物）的联用中表现出强大的潜力，适用于PARP抑制剂当前无法治疗且全球迫切需要找到疗法的肿瘤环境，如脑瘤。NMS已打造出一个由同类首创的一流资产组成的独特专有平台，并以NMS-293作为旗舰产品向PARP等新靶点类别扩展。我们相信，默克作为DNA修复领域的全球领导者，拥有完善的商业化布局，是我们理想的合作伙伴，将充分实现该项目的价值。”

默克医疗保健业务开发部肿瘤学主管Victoria Zazulina, M.D.表示：“基于过去几年PARP抑制剂在治疗方面产生的影响，我们相信，一旦新的PARP1项目成功，将可以满足对现有PARP抑制剂无反应的患者的重大未满足需求，并减少血液学不良事件。NMS在发现和推进新一代PARP1选择性抑制剂上所做的工作，以及我们在开发改变DNA损伤反应机制的疗法方面的深厚专长，为进一步开发这种研究性疗法奠定了坚实的基础。”

在选择权有效期内，NMS和默克将合作进行NMS-293单药疗法与联合疗法的临床开发。NMS负责设计、赞助、实施和资助全球临床试验。

关于NMS-293

NMS-293是一种口服小分子PARP1抑制剂，目前正处于早期临床开发阶段，用于BRCA突变型肿瘤患者的单药治疗，以及与替莫唑胺(TMZ)联用治疗医疗需求非常高的脑肿瘤——复发性胶质母细胞瘤(TMZ)。

关于Nerviano Medical Sciences

Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS Srl)专注于肿瘤学小分子新化学实体(NCE)的发现和临床开发。我们在新作用机制和药物靶点上采取创新方法，为癌症患者带来一流的个性化药物。当前管线中的各类NCE源自公司经过充分验证的、涵盖早期临床前阶段到临床阶段项目的激酶平台，正在公司内部或者与合作伙伴进行共同开发。

NMS Srl融合了生物技术的灵活性和大药厂的质量。我们经验丰富的管理团队领导着一支高技能的专业人才队伍。他们具有全球视野，在研究、药物发现和临床开发方面具有丰富的专长。我们通过与NMS集团内部的关联公司Accelera (AdMet)和NerPharMa（制造）合作，涵盖了药物开发的所有其他方面。

我们拥有业界闻名的激酶抑制剂药物发现平台，这是我们的关键优势。该平台由一个不断发展的化学物集合组成，具有广泛的知识产权覆盖度和药物发现专门知识和技术，使我们能够对近期获批的创新药物（如encorafenib和entrectinib）进行知识产权授权。

我们与世界各地的学术界和临床研究人员以及行业伙伴合作，推动公司项目的发展，从新药的早期发现，直至临床开发阶段。我们寻求进一步的战略合作，在不同的地区开发和商业化我们的产品，并为临床开发寻找有前景资产的许可机会。

关于NMS集团

NMS集团是意大利首屈一指的肿瘤学研发公司。我们的400名员工中有一半以上为高学历专业人士，致力于创新研究、开发和生产。NMS激酶抑制剂发现平台以及抗体偶联有效载荷平台是集团创新的驱动力，确保了NMS在个性化治疗方面的全球知名地位。由NMS首先发现的entrectinib是一种治疗NTRK1/2/3和ROS1依赖性实体瘤的靶向激酶抑制剂，已授权给目前归属罗氏集团的Ignyta。该抑制剂近期在所有主要市场均已获批进行商业化，进一步证明了NMS集团旗下药物发现平台的竞争力。

NMS集团拥有三家子公司。NMS S.r.l.是一家专注于FIC/BIC的药物研究和开发公司，其强大的研发管线拥有十几个抗癌项目，其中三个项目目前处于早期临床开发阶段。另外两家子公司分别为Accelera和NerPharMa，前者是一家临床前CRO公司，后者生产原料药和药物产品以支持临床开发和商业化。

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