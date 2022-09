Nerviano Medical Sciences S.r.l. anuncia colaboração e opção de contrato de licença com a Merck

NERVIANO, Itália--(BUSINESS WIRE)--Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS), membro do NMS Group e uma empresa de estágio clínico que descobre e desenvolve terapias inovadoras para o tratamento do câncer, anunciou hoje a assinatura de um acordo de colaboração com opção de licenciamento com a Merck Healthcare KGaA (Merck), para a próxima geração inibidor de PARP1 altamente seletivo e penetrante no cérebro NMS-293.

A PARP (poli (ADP-ribose polimerase) é fundamental no reparo de danos no DNA e os inibidores de PARP têm se mostrado altamente eficazes no tratamento de tumores deficientes no reparo de recombinação homóloga, como câncer de mama, ovário, próstata e pâncreas que são mutantes BRCA.

O NMS-293 é um inibidor de PARP1 disponível oralmente, projetado para ser mais seletivo para PARP1 e penetrante no cérebro em comparação com os inibidores de PARP de primeira geração. Com seu perfil de efeitos colaterais hematológicos mais baixos, tem as características esperadas para uso potencial não apenas como agente único, mas também em combinação com agentes de acúmulo de danos ao DNA em uma ampla variedade de tumores. O NMS-293 está atualmente em desenvolvimento clínico inicial para o tratamento de pacientes com tumores mutantes BRCA como agente único e com Glioblastoma recorrente (GBM), um tumor cerebral com necessidade médica muito alta, em combinação com temozolomida (TMZ).

De acordo com o acordo atual, a Merck fará pagamentos antecipados (taxas antecipadas e de exercício de opções) de até US$ 65 milhões para a NMS. Além disso, a NMS receberá pagamentos pelo cumprimento de certos marcos de desenvolvimento, regulatórios e comerciais e royalties escalonados sobre as vendas líquidas da Merck. Mediante o exercício da opção, a NMS concederá à Merck os direitos exclusivos de pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização do NMS-293.

"O NMS-293 é o primeiro inibidor de PARP1 de última geração a entrar em ensaios clínicos. Com base em suas características únicas, o NMS-293 tem um forte potencial em combinação com uma ampla variedade de agentes de acúmulo de danos ao DNA, como quimioterapia, inibidores de reparo de DNA ou ADCs, em configurações de tumor que são impedidas de inibidores de PARP atuais, como tumores cerebrais, e onde há uma necessidade global urgente de encontrar tratamentos", afirmou Hugues Dolgos, Pharm.D., diretor executivo do NMS e do NMS Group. "A NMS construiu uma plataforma exclusiva e proprietária de ativos de primeira classe e os melhores da classe e expandiu para novas classes-alvo como PARP com NMS-293 como nosso carro-chefe. Acreditamos que a Merck, líder global em reparo de DNA com uma pegada de comercialização bem estabelecida, é o parceiro ideal para maximizar o valor de nosso programa".

"Com base no impacto terapêutico que os inibidores de PARP tiveram nos últimos anos, acreditamos que este novo programa PARP1, se bem-sucedido, pode preencher uma necessidade significativa não atendida de pacientes que não respondem aos inibidores de PARP existentes com um perfil de eventos adversos hematológicos melhorado", afirmou Victoria. Zazulina, M.D., chefe da unidade de desenvolvimento oncologia do negócio de saúde da Merck. "O trabalho da NMS para descobrir e avançar este inibidor seletivo PARP1 de próxima geração, juntamente com nossa profunda experiência no desenvolvimento de terapias que modificam os mecanismos de resposta a danos no DNA, cria uma base sólida para desenvolver ainda mais essa terapia experimental para pacientes".

Durante o período de opção, a NMS e a Merck colaborarão no desenvolvimento clínico do NMS-293 como monoterapia e em combinação, com a NMS projetando, patrocinando, conduzindo e financiando ensaios clínicos globais.

Sobre o NMS-293

O NMS-293 é um inibidor de pequenas moléculas de PARP1 disponível oralmente e está atualmente em desenvolvimento clínico inicial para o tratamento de pacientes com tumores mutados em BRCA como agente único e com Glioblastoma recorrente (GBM), um tumor cerebral com necessidade médica muito alta, em combinação com temozolomida (TMZ).

Sobre a Nerviano Medical Sciences

A Nerviano Medical Sciences S.r.l. (NMS Srl) está focada na descoberta e desenvolvimento clínico de novas entidades químicas de pequenas moléculas (NCEs) para oncologia. Adotamos abordagens inovadoras em novos mecanismos de ação e alvos de medicamentos para levar medicamentos personalizados de primeira e de primeira classe para pacientes com câncer. Nosso pipeline atual consiste em NCEs originárias de nossa plataforma de quinase bem validada que abrange desde projetos de estágio pré-clínico até clínico e que estão sendo desenvolvidos internamente e com parceiros.

NMS Srl combina a flexibilidade de uma biotecnologia com a qualidade de uma grande indústria farmacêutica. Nossa equipe de gerenciamento experiente lidera uma equipe de profissionais altamente qualificados com visão global e uma ampla gama de conhecimentos em pesquisa, descoberta de medicamentos e desenvolvimento clínico. Cobrimos toda a gama de aspectos adicionais do desenvolvimento de medicamentos por meio das empresas afiliadas do NMS Group, Accelera (AdMet) e NerPharMa (fabricação).

Um ponto forte é nossa plataforma de descoberta de medicamentos inibidores de quinase de renome industrial, que compreende uma coleção de produtos químicos em constante evolução com ampla cobertura de propriedade intelectual, know-how de descoberta e tecnologias que nos permitiram licenciar direitos de PI sobre medicamentos inovadores recentemente aprovados, como encorafenibe e entrectinibe.

Colaboramos com pesquisadores acadêmicos e clínicos, bem como com parceiros industriais em todo o mundo para avançar nossos programas desde a descoberta inicial até o desenvolvimento clínico de novos medicamentos. Buscamos mais colaborações estratégicas para desenvolver e comercializar nossos produtos em diferentes territórios, bem como oportunidades de licenciamento de ativos promissores para desenvolvimento clínico.

Sobre o NMS Group

O NMS Group é a maior empresa de P&D oncológica da Itália. Mais da metade de nossos 400 funcionários são indivíduos altamente qualificados, dedicados à pesquisa, desenvolvimento e fabricação inovadores. A plataforma de descoberta de inibidores de quinase NMS, bem como a plataforma de carga útil de conjugação de anticorpos, são as forças motrizes da inovação do grupo, garantindo o reconhecimento global de NMS em terapia personalizada. Recentemente o entrectinibe, originalmente descoberto pela NMS, é um inibidor de quinase direcionado para tratar tumores sólidos dependentes de NTRK1/2/3 e ROS1 que foi licenciado para a Ignyta, agora membro do Grupo Roche, obteve aprovações para comercialização em todos os principais mercados. Isso é ainda mais evidente da competitividade da plataforma de descoberta de medicamentos do NMS Group.

O Grupo NMS possui três subsidiárias. NMS S.r.l. é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos focada na FIC / BIC com um pipeline robusto de mais de uma dúzia de projetos anticâncer, e três dos projetos estão atualmente em desenvolvimento clínico inicial. As outras duas subsidiárias são a Accelera, que é uma empresa de CRO pré-clínica, e a NerPharMa, que fabrica API e medicamentos que apoiam o desenvolvimento clínico e a comercialização.

