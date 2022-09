S2 Genomics annonce un nouveau partenariat de distribution destiné à promouvoir la recherche sur les cellules uniques pour le système Singulator™ 100 avec Proteigene en France

LIVERMORE, Californie--(BUSINESS WIRE)--S2 Genomics, Inc., un chef de file du développement de solutions pour l’automatisation des laboratoires dans le cadre du traitement des tissus solides destinés à des applications des sciences de la vie, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de distribution avec Proteigene dans le but de promouvoir, vendre et soutenir le système Singulator™ 100 de S2 et les produits associés pour la génomique des cellules uniques et les applications de la biologie cellulaire en France.

Ce partenariat vise avant tout à élargir la gamme de systèmes Singulator™ 100 de S2 Genomics en France, en tirant parti des commerciaux fortement axés sur le client de Proteigene, et sa clientèle. Cet accord réaffirme la volonté des deux sociétés de stimuler la croissance et de développer des relations clients en France.

« Nous sommes ravis de ce partenariat entre S2 Genomics et Proteigene car il s’aligne sur nos initiatives de croissance mondiale consistant à créer une chaîne d’approvisionnement à valeur ajoutée pour nos clients, spécifiquement dans tous les domaines de la génomique des cellules uniques et de la biologie cellulaire où il existe une forte demande en faveur de solutions de préparation de cellules uniques entièrement automatisées », a déclaré Dr Stevan Jovanovich, PDG de S2 Genomics. « La connaissance approfondie de la génomique de la cellule unique de Proteigene et sa forte présence locale nous fournissent l’opportunité de proposer aux clients une solution inégalée », a fait savoir Dr Ravi Vinayak, vice-président des canaux de distribution mondiaux, S2 Genomics.

« Chez Proteigene, nous développons continuellement des solutions innovantes en constante évolution pour transformer les processus de nos clients. Par conséquent, le renforcement de notre portefeuille de la génomique de la cellule unique est une initiative stratégique », a indiqué Antoine Dutriat, CFO de Proteigene. « Nous sommes enthousiasmés par ce partenariat avec S2 Genomics. Avec le système Singulator™ 100, nous avons trouvé une technologie innovante, robuste et unique, qui complète à merveille notre portefeuille en pleine expansion. L’ajout du système de dissociation des tissus entièrement automatisé de S2 convient parfaitement bien à notre clientèle en pleine expansion. En tant que fournisseur de solutions de premier plan dans le domaine de la génomique, ce partenariat stratégique est parfait pour nos deux sociétés. »

À propos de S2 Genomics, Inc.

La société S2 Genomics, créée en 2016, est un important développeur de solutions pour l’automatisation des laboratoires dans le cadre du traitement des tissus solides destinés à des applications de cellule unique. Les plateformes technologiques de S2 Genomics intègrent la fluidique, l’optique et la biochimie avancés pour produire des solutions de préparation d’échantillons automatisées à utiliser pour le séquençage de la cellule unique et les applications de la biologie cellulaire, permettant d’effectuer des découvertes et d’innover dans les domaines de la recherche des sciences de la vie, des soins de santé et de l’agriculture. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://S2Genomics.com.

À propos de Proteigene

Proteigene est un distributeur à service complet s'appuyant sur une équipe de commerciaux, de spécialistes des produits et d’ingénieurs système, prêts à accompagner les chercheurs dans le domaine de la génomique, de la biologie cellulaire, de la biobanque, et de la manipulation de liquides. Proteigene propose des technologies de pointe et innovantes, et s'appuie sur 20 années d'expérience de la vente et de la promotion d'instruments et de consommables dans les sciences de la vie. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.Proteigene.com.

À des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser dans le cadre de procédures diagnostiques.

S2 Genomics, le logo de S2 Genomics, et Singulator sont des marques commerciales de S2 Genomics, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.