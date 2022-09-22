Cleareye.ai宣布与摩根大通结成战略联盟

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Cleareye.ai宣布与摩根大通旗下的贸易和营运资本集团结成新的全球战略联盟。该联盟将利用业界领先的数字解决方案ClearTrade来解决贸易融资业务当前和未来面临的挑战。凭借技术上的重大进步，ClearTrade平台可简化与贸易融资交易相关的繁琐尽职调查程序，以及目前行业中仍然普遍存在的大量实物文件。

贸易融资行业正在经历数字化转型。ClearTrade解决方案将为银行业带来革命性的变化，确保各大银行能在当今不断变化的环境中继续运营。当前各银行正受到成本基础显著提高的困扰。

过去一年里，ClearTrade已集成到摩根大通的交易处理系统中，目前正在为亚太地区的交易提供实时支持，并计划在未来几个季度内向全球推广。通过这一举措，摩根大通将能够利用强大的图像处理解决方案进一步发挥文件数字化的作用，该方案具有提取、验证和准确分类非结构化数据的能力。当前的数字化水平可实现：

智能解释数据和单据，实现信用证单据审核自动化

可根据应用环境配置的规则引擎，用来补充现有的《跟单信用证统一惯例》和《国际标准银行实务》规则

识别基于贸易的洗钱和制裁危险信号

无缝集成到任何现有的贸易融资后台平台中

Cleareye坚信，ClearTrade解决方案有能力将贸易融资业务的生产力提高多达70%。通过对数千份贸易单据（包括行业通用和非标准文件类型）的自动检查，证明该解决方案可使交易速度提高9倍，同时文件检查错误显著减少，准确度标准超过85%，E2E处理时间减少高达80%。

摩根大通贸易和营运资本全球主管Stuart Roberts表示：“贸易融资文件的数字化能够为摩根大通和我们的客户带来真正的好处。多年来，银行一直在努力解决这一业务中的纸质文件和手工数据录入难题，我们与Cleareye的联盟正在采取切实有效的措施来解决这一问题。ClearTrade平台还可以帮助我们加快客户的业务并使其适应未来的需求，同时让我们能够将节省下来的资金用于加强控制和风险管理。”

Cleareye联合创始人兼首席执行官Mariya George表示：“摩根大通在确保满足监管需求的同时为数字创新树立了黄金标准，我们对ClearTrade的实施和上线感到非常兴奋。该项目也加强了两家公司之间的战略联盟，以及帮助全球银行实现贸易业务数字化的愿景。”

关于Cleareye.ai Cleareye.ai是一个先进的人工智能和机器学习平台，使银行能够快速推出产品。公司总部位于加利福尼亚州，在纽约、巴林和印度设有办事处。公司宗旨是简化银行业务，旗下平台利用多项技术突破，具有完全自动化的文档处理层、统一的机器学习生命周期管理、数据管理、模型治理和利用自然语言处理的动态规则引擎。这些功能将帮助银行转型成为客户希望与之合作的高度敏捷型组织，并提供卓越的客户服务，推动实现短期收益和长期增长，同时生成深入见解，以保持数字规模的发展势头。Cleareye.ai由具有数十年银行业创业和数字系统经验的全球技术领袖创立。如需了解更多信息，请访问www.cleareye.ai

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