Cleareye.ai anuncia aliança estratégica com a J.P. Morgan

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A Cleareye.ai anuncia uma nova aliança estratégica global com o grupo de Comércio e Capital de Giro da J.P. Morgan. A aliança potencializa uma solução digital líder do setor, a ClearTrade, para solucionar os desafios atuais e futuros das operações de Trade Finance. Por meio de avanços significativos na tecnologia, a plataforma ClearTrade aprimora o oneroso processamento de devida diligência associado com as transações de Trade Finance e a grande quantidade de documentos físicos que ainda hoje são prevalentes no setor.

O setor de Trade Finance está passando por uma transformação digital. A solução ClearTrade oferece uma mudança revolucionária aos bancos, para garantir que eles possam continuar operando nesse cenário em evolução repleto de uma base de custo significativamente crescente.

No último ano, a ClearTrade integrou-se ao Sistema de Processamento de Comércio da J.P. Morgan, e agora está apoiando as transações na região APAC, com uma implementação global planejada nos próximos trimestres. Através dessa iniciativa, a J.P. Morgan conseguirá influenciar ainda mais a digitalização de documentos usando soluções poderosas de processamento de imagens, com a habilidade de extrair, validar e classificar, de forma precisa, dados não estruturados. Esse nível de digitalização permite:

A interpretação inteligente de dados e documentos, automatizando a inspeção de cartas de crédito

Aos mecanismos de regras contextuais e configuráveis complementar as regras de práticas e costumes uniformes existentes para créditos documentários e práticas bancárias de padrão internacional

A identificação de sinais de alerta de lavagem de dinheiro e sanções baseadas no comércio

A integração perfeita em quaisquer plataformas back-office de Trade Finance existente

A Cleareye acredita firmemente que a solução ClearTrade tem a capacidade de aumentar a produtividade das operações de Trade Finance em até 70%. Através da inspeção automatizada de milhares de apresentações comerciais, incluindo os documentos do tipo comum e também não padronizados do setor, a solução tem demonstrado um aumento da velocidade comercial de até nove vezes, uma redução significante nos erros de verificação de documentos, padrões de precisão superiores a 85%, e até 80% de redução em tempo de processamento E2E.

Stuart Roberts, chefe global de Comércio e Capital de Giro da J.P. Morgan, disse: "A digitalização de documentação de trade finance tem a capacidade de prover benefícios reais à J.P. Morgan e aos nossos clientes. Os bancos vêm lutando para solucionar o quebra-cabeças de entrada de dados em papel e manualmente nesse setor há muitos anos, e nossa aliança com a Cleareye está dando passos significativos em direção à solução desse problema. A plataforma ClearTrade também nos ajuda a acelerar e preparar os negócios dos nossos clientes para o futuro, ao mesmo tempo em que reinvestem as economias em aprimoramento dos controles e gestão de risco."

Mariya George, CEO e cofundadora da Cleareye, afirmou: "A J.P. Morgan mantém um padrão de ouro no quesito de inovação digital, ao mesmo tempo em que garante que as necessidades regulatórias sejam atendidas, e estamos muitos empolgados com a implementação e entrada em operação da ClearTrade. Isso também reforça a aliança estratégica entre as nossas empresas e a visão de digitalizar as operações comerciais dos bancos de todo o mundo."

Sobre a Cleareye.ai A Cleareye.ai é uma plataforma avançada de inteligência artificial e aprendizado de máquina que permite que os bancos lancem produtos de maneira rápida. Com sede na Califórnia e escritórios em Nova York, Bahrain e Índia, a empresa visa simplificar os serviços bancários. A plataforma aproveita os avanços tecnológicos com uma camada de processamento de documentos totalmente automatizada, gestão de ciclo de vida de aprendizado de máquina (ML, machine learning), gestão de dados, governança de modelos e mecanismo de regras dinâmicas que se aproveitam de processamento de linguagem natural (NLP, natural language processing). Isso transformará os bancos em organizações hiper ágeis, com os quais os clientes desejam fazer transações, e que oferecem um atendimento excepcional ao cliente, gera ganhos de curto prazo e crescimento de longo prazo, e insights que sustentem essa dinâmica em escala digital. A Cleareye.ai foi fundada por líderes em tecnologia global, representando décadas de experiência empreendedora e em sistemas digitais no setor bancário. Para mais informações, acesse www.cleareye.ai

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.