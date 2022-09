Cleareye.ai annonce une alliance stratégique avec J.P. Morgan

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cleareye.ai annonce une nouvelle alliance stratégique internationale avec la division commerce et fonds de roulement de J.P. Morgan Cette alliance s'appuie sur ClearTrade, une solution numérique à la pointe de l'industrie permettant de répondre aux défis d’aujourd'hui et de demain auxquels sont confrontées les opérations de Trade Finance. Grâce à de considérables avancées technologiques, la plateforme ClearTrade rationalise le traitement minutieux et onéreux associé aux opérations de Trade Finance et aux nombreux documents physiques qui prévalent encore dans le secteur aujourd'hui.

L’industrie du Trade Finance connaît une période de transformation numérique. ClearTrade est à l’origine d’un changement révolutionnaire pour les banques en leur offrant la garantie de pouvoir continuer à opérer dans ce paysage en mutation confronté à une base de coûts en forte augmentation.

Au cours de l'année écoulée, ClearTrade a été intégrée au système de traitement des transactions de J.P. Morgan et prend désormais en charge les transactions dans la région APAC. Son déploiement international est prévu dans les prochains mois. Cette initiative permettra à J.P. Morgan d’optimiser davantage la numérisation des documents grâce à de puissantes solutions de traitement d'images ayant la capacité d'extraire, de valider et de classer avec précision les données non structurées. Ce niveau de numérisation permet :

L’interprétation intelligente des données et des documents pour automatiser l'inspection des lettres de crédit

Des mécanismes de règles contextuels et configurables pour compléter les Règles et Usances Uniformes existants pour les crédits documentaires ainsi que les règles régissant les Pratiques bancaires internationales standard

L’identification des signaux d'alerte liés au blanchiment d'argent dans le cadre de transactions et des sanctions

L’intégration transparente de la solution dans toutes les plateformes de back-office Trade Finance existantes

Cleareye est fermement convaincue que la solution ClearTrade permettra d’accroître jusqu'à 70 % la productivité des opérations de Trade Finance. Grâce à l'examen automatisé de milliers de documents commerciaux, notamment les documents industriels courants et non standard, la solution a démontré une vitesse des échanges jusqu'à 9 fois supérieure, une baisse significative des erreurs de vérification des documents, des standards de précision supérieurs à 85 % et jusqu'à 80 % de temps de traitement E2E en moins.

Stuart Roberts, responsable mondial, commerce et fonds de roulement, J.P. Morgan déclare : « La numérisation de la documentation de Trade Finance contribue à offrir de réels avantages à J.P. Morgan et à nos clients. Les banques s'efforcent de résoudre le casse-tête lié aux documents physiques et à la saisie manuelle des données dans ce secteur depuis de nombreuses années. Cette alliance avec Cleareye va nous permettre de prendre des mesures significatives afin de résoudre le problème. La plateforme ClearTrade nous aide également à développer et à pérenniser les activités de nos clients tout en réinvestissant les économies réalisées dans le but de renforcer le contrôle et la gestion des risques. »

Mariya George, PDG et cofondatrice de Cleareye, déclare : « J.P. Morgan est une référence absolue en matière d'innovation numérique et veille à ce que les besoins réglementaires soient satisfaits. Nous nous réjouissons du déploiement et de la mise en service de ClearTrade. Cela renforce aussi à la fois l'alliance stratégique entre nos deux entreprises et l’ambition de numériser les transactions des banques du monde entier.

À propos de Cleareye.ai Cleareye.ai est une plateforme avancée d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui permet aux banques de lancer rapidement des produits. Basée en Californie et disposant de bureaux à New York, à Bahreïn et en Inde, la société a pour objectif de simplifier les opérations bancaires. La plateforme exploite les avancées technologiques grâce à une couche de traitement de documents entièrement automatisée, une gestion unifiée du cycle de l’apprentissage automatique, une gestion des données, une gouvernance des modèles et un moteur de règles dynamiques tirant parti du TLN. Ce système va permettre de transformer les banques en organisations totalement agiles, avec lesquelles les clients voudront collaborer. Il permettra également de fournir un service client exceptionnel, d’engendrer des gains à court terme ainsi qu’une croissance à long terme, et de générer des informations afin de maintenir la dynamique engagée à l'échelle numérique. Cleareye.ai a été fondée par des leaders de la technologie mondiale et symbolise plusieurs décennies d'expérience dans les domaines de l'entrepreneuriat et des systèmes numériques dans le secteur bancaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.cleareye.ai

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.