Cleareye.ai宣佈與摩根大通結成策略性聯盟

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Cleareye.ai宣佈與摩根大通旗下的貿易和營運資金集團結成新的全球策略性聯盟。該聯盟將利用業界領先的數位解決方案ClearTrade來解決貿易融資業務當今和未來面臨的挑戰。憑藉科技上的重大進步，ClearTrade平臺可簡化與貿易融資交易相關的繁瑣盡職調查程序，以及目前業界仍然普遍存在的大量實體文件。

貿易融資業正在經歷數位轉型。ClearTrade解決方案將為銀行業帶來革命性的變化，確保各大銀行能在當今不斷變化的環境中繼續營運。目前各銀行正受到成本基礎顯著提高的困擾。

過去一年裡，ClearTrade已整合到摩根大通的交易處理系統中，目前正在為亞太地區的交易提供即時支援，並計畫在未來幾季向全球推廣。透過這一措施，摩根大通將能夠運用強大的影像處理解決方案，進一步利用文件數位化的作用，該方案具有提取、驗證和準確分類非結構化資料的能力。此種數位化水準可用於：

智慧詮釋資料和單據，使信用狀文件審核自動化

可根據應用環境配置的規則引擎，用來補充現有的《跟單信用狀統一慣例》和《國際標準銀行實務》規則

識別貿易洗錢和制裁危險信號

無縫整合到任何現有的貿易融資後臺平臺中

Cleareye堅信，ClearTrade解決方案有能力將貿易融資業務的生產力提高多達70%。透過對數千份貿易單據（包括業界通用和非標準檔案類型）的自動檢查，證明該解決方案可使交易速度提高9倍，同時文件檢查錯誤顯著減少，準確度標準超過85%，E2E處理時間減少高達80%。

摩根大通貿易和營運資金全球主管Stuart Roberts表示：「貿易融資文件數位化能夠為摩根大通和我們的客戶帶來真正的好處。多年來，銀行一直在努力解決這一業務中的紙本文件和人工資料登錄難題，我們與Cleareye的聯盟正在採取切實有效的措施來解決這一問題。ClearTrade平臺還可以協助我們加快客戶的業務並使其適應未來的需求，同時讓我們能夠將節省下來的資金用於加強控制和風險管理。」

Cleareye共同創辦人兼執行長Mariya George表示：「摩根大通在確保符合監管需求的同時為數位創新樹立了黃金標準，我們對ClearTrade的實施和上線感到非常興奮。此舉也加強了兩家公司之間的策略性聯盟，並有助於全球銀行實現貿易業務數位化的願景。」

關於Cleareye.ai Cleareye.ai是先進的人工智慧和機器學習平臺，使銀行能夠快速推出產品。公司總部位於加州，在紐約、巴林和印度設有辦事處。公司宗旨是簡化銀行業務，旗下平臺利用多項科技突破，具有完全自動化的文檔處理層、統一的機器學習生命週期管理、資料管理、模型治理和利用自然語言處理的動態規則引擎。這些功能將協助銀行轉型成為客戶希望與之合作的高度敏捷型組織，並提供卓越的客戶服務，推動短期收益和長期成長，同時生成深入見解，以保持數位規模的發展動力。Cleareye.ai由具有數十年銀行業創業和數位系統經驗的全球科技領袖創立。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.cleareye.ai

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