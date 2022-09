Topcon e James Roe estendono il viaggio europeo degli sport motoristici con una gara a Monza

A native of Ireland, Roe will be racing in a Lamborghini Huracàn GT3 Evo. (Photo: Business Wire)

LIVERMORE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Fresco di una vittoria di classe nella gara italiana GT Endurance sulla pista dell'autodromo di Vallelunga, il pilota automobilistico James Roe Jr. e Topcon Positioning Group continuano ad ampliare la loro partecipazione alle gare europee. Roe parteciperà con Imperiale Racing all'appuntamento dell'International GT Open che si svolgerà in Italia, all'Autodromo Nazionale di Monza il 24 e 25 settembre. Di recente il pilota ha partecipato a due gare del Campionato Italiano GT Endurance, oltre a gareggiare sul circuito automobilistico di IndyLights in Nord America.

“Sono entusiasta di correre ancora come partner con Topcon in Europa e di guidare la Topcon Lamborghini”, ha dichiarato Roe. Nativo dell'Irlanda, Roe gareggerà al volante di una Lamborghini Huracàn GT3 Evo. “Nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura di precisione serviti da Topcon, la tecnologia per la cattura e la gestione dei dati è fondamentale per ottenere i massimi risultati. Questo è un aspetto in comune con ciò che faccio in pista: i dati sono essenziali per il successo”.

La tecnologia della pavimentazione stradale di Topcon è stata utilizzata per grandi progetti che comprendono gli autodromi, come il rinnovamento del tracciato di Silverstone in Inghilterra e la riprogettazione della pista di Yas Marina ad Abu Dhabi.

“Topcon offre una tecnologia avanzata per la pavimentazione dei flussi di lavoro e gli autodromi sono un ottimo esempio dell'importanza di superfici lisce per la sicurezza”, ha spiegato Ulrich Hermanski, CMO e vicepresidente esecutivo di Topcon Positioning Group.

“Sponsorizzare James nel programma della serie di corse europee è un altro modo di dimostrare quanto apprezziamo i nostri clienti in Europa e in Italia, che fa parte di questo programma ampliato di gare automobilistiche. Topcon ha un rapporto di lunga data con l'Italia, che comprende piani di sviluppo di un centro di formazione per i clienti recentemente ampliato presso la nostra sede di Concordia. Siamo lieti di offrire loro questo programma insieme a James, al quale auguriamo il meglio per questa gara e molto di più”.

Per maggiori informazioni su Topcon e James Roe visitare la pagina topconpositioning.com/james-roe.

Informazioni su James Roe Jr.

James Roe è uno dei maggiori piloti automobilistici irlandesi. Nato nell’Isola di Smeraldo, ora vive negli Stati Uniti, dove ha mietuto successi in ogni serie a cui ha partecipato ad oggi. jamesroejr.com

About Topcon Positioning Group

Topcon Positioning Group, sempre un passo avanti nella tecnologia e nei vantaggi per i clienti, è una società di progettazione, produzione e distribuzione leader del settore di soluzioni per la misurazione di precisione e i flussi di lavoro destinate ai mercati edili, geospaziali e agricoli globali. La sede generale di Topcon Positioning Group è a Livermore, in California, Stati Uniti (topconpositioning.com, LinkedIn, Twitter, Facebook). La direzione europea è a Capelle a/d IJssel, nei Paesi Bassi. Topcon Corporation (topcon.com), fondata nel 1932, è quotata alla Borsa di Tokyo (7732).

