HCL和UpLink的「水創業者創新計畫」對全球開放申請

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業集團HCL與世界經濟論壇的開放式創新平臺UpLink今天共同宣佈，全球淡水創新挑戰賽現已開放申請。這是HCL和UpLink的「水創業者創新計畫」(Aquapreneur Innovation Initiative)總共五屆挑戰賽中的第一屆，該計畫旨在向「水創業者」（專注於水創新的創業者）徵集保護和恢復淡水生態系統的創新解決方案，於2022年5月在世界經濟論壇達沃斯年會期間推出，將為全球淡水產業打造前所未有的創新生態系統。創新計畫的申請截止日期為2022年11月8日。有關該挑戰賽的完整詳情和參賽資格標準可在此連結查看。HCL已承諾在五年內出資1,500萬美元，支持專注於水創新的創業者。

HCL Technologies董事長Roshni Nadar Malhotra表示：「創新生態系統可以使水創業者獲得資源和指導，投資於創造新的解決方案並改進現有解決方案，以擴大規模和影響力。一些創業者和初創企業有潛力提供切實可行的解決方案來保護淡水資源，並一直努力在小型生態系統內產生小範圍影響。其中的許多創業者和企業難以獲得融資，並缺乏擴大其解決方案影響力的經營能力。HCL透過自身龐大的網路以及與世界經濟論壇UpLink平臺的合作，致力於確保這些創業者找到伯樂並得到支持。」

首屆挑戰賽名為「全球淡水挑戰賽」。本屆大賽將聚焦於：

改善決策機制 ：能夠填補知識缺口、改善資料蒐集、並創建透明可及資料的解決方案（例如監測和預測水資源消耗及需求的解決方案）

：能夠填補知識缺口、改善資料蒐集、並創建透明可及資料的解決方案（例如監測和預測水資源消耗及需求的解決方案） 水質恢復 ：以監測、處理、恢復或保護等手段解決水質問題的方案（例如太陽能蒸餾淨水器等解決方案）

：以監測、處理、恢復或保護等手段解決水質問題的方案（例如太陽能蒸餾淨水器等解決方案） 生態系統韌性：能夠在整條價值鏈上保護水源、強化應付氣候和天氣相關事件衝擊的韌性，同時將極為脆弱的高風險區域納入考慮的解決方案（例如減少極端高溫下水蒸發的解決方案，或吸收和儲存突發洪水的方法）

世界經濟論壇自然與氣候中心執行董事Gim Huay Neo表示：「水創業者創新計畫誠邀廣大創業者參與，以加速擴大其解決方案的規模和影響力。透過這一計畫，我們希望提升淡水系統的韌性，加強保護我們的水資源。與HCL和UpLink的合作將為頂尖的創新企業提供平臺，為其搭建與公私領域合作夥伴溝通的橋樑，讓它們有機會獲得創投資金，共同改變我們對淡水系統的永續管理和利用。」

HCL和UpLink歡迎符合以下條件的申請者：

發展階段 ：以影響力為導向的初創企業，處於試行、成長或擴大規模階段，並能證明曾成功擴大規模（即有可靠的過往記錄，顯示出可衡量的結果和影響力）。處於「構想」或「原型」階段的解決方案將不予考慮。

：以影響力為導向的初創企業，處於試行、成長或擴大規模階段，並能證明曾成功擴大規模（即有可靠的過往記錄，顯示出可衡量的結果和影響力）。處於「構想」或「原型」階段的解決方案將不予考慮。 企業模式 ：理想目標為營利性初創或社會企業，具有永續的混合融資模式。

：理想目標為營利性初創或社會企業，具有永續的混合融資模式。 企業規模：展現出具有擴大經營規模潛力的初創企業，特別是那些針對受影響最嚴重社區展開營運的企業，還應懷有獲致長期財務可行性和永續性的願景。

入選創業者將有機會與業界專家、投資者和生態系統合作夥伴密切合作，進一步開發其創新解決方案，以擴大規模並產生更大影響力。

關於HCL集團

HCL成立於1976年，是印度最早的IT車庫初創企業之一，它是現代運算的先驅，擁有多個值得稱讚的「第一」，包括早在1978年即領先全球同業推出採用微處理器的8位元電腦。如今，HCL集團的業務遍及科技和醫療保健等多個領域，由HCL Technologies、HCL Infosystems和HCL Healthcare三大集團公司組成。集團年收入超過118億美元，在52個國家擁有超過21.1萬名員工。

HCL Technologies是集團旗下公司，以未來十年的尖端科技為全球企業提供支援。作為全球首屈一指的科技公司，HCL Technologies重視多樣性、社會責任、永續發展和教育計畫，並以此為榮。HCL Technologies是世界經濟論壇的策略性合作夥伴。

關於UpLink

UpLink是世界經濟論壇的開放式創新平臺，致力於開啟「創業者革命」，推動積極的系統性變革，以造福人類和地球。UpLink由世界經濟論壇攜手Salesforce和德勤在2020年1月舉辦的達沃斯年會上正式啟動。如今，UpLink已成長為蓬勃發展的生態系統，5萬多名創業者、投資者和專家活躍其中，就聯合國永續發展目標展開創新和合作。

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