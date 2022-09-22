HCL和UpLink的“水创业者创新计划”面向全球征集申请

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业集团HCL与世界经济论坛的开放式创新平台UpLink今天联合宣布，全球淡水创新挑战赛现已开放申请。这是HCL和UpLink的“水创业者创新计划”(Aquapreneur Innovation Initiative)总共五届挑战赛中的第一届，该计划旨在面向“水创业者”（专注于水创新的创业者）征集保护和恢复淡水生态系统的创新解决方案，于2022年5月在世界经济论坛达沃斯年会期间推出，将为全球淡水行业打造一个前所未有的创新生态系统。创新计划的申请截止日期为2022年11月8日。有关该挑战赛的完整详情和参赛资格标准可在此链接查看。HCL已承诺在五年内出资1,500万美元，支持专注于水创新的创业者。

HCL Technologies董事长Roshni Nadar Malhotra表示：“创新生态系统可以使水创业者获得资源和指导，通过投资打造新的解决方案并改进现有解决方案，以此扩大规模和影响力。一些创业者和初创企业有潜力提供切实可行的解决方案来保护淡水资源，并一直努力在小型生态系统内产生小范围影响。其中的许多创业者和企业难以获得融资，并缺乏扩大其解决方案影响力的运营能力。HCL通过自身庞大的网络以及与世界经济论坛UpLink平台的合作，致力于确保这些创业者找到伯乐并得到支持。”

首届挑战赛名为“全球淡水挑战赛”。本届大赛将聚焦于：

完善决策 机制 ：能够填补知识缺口、改善数据收集、并创建透明可访问数据的解决方案（例如监测和预测水资源消耗及需求的解决方案）

：能够填补知识缺口、改善数据收集、并创建透明可访问数据的解决方案（例如监测和预测水资源消耗及需求的解决方案） 水质恢复 ：通过监测、处理、恢复或保护等手段解决水质问题的方案（例如太阳能蒸馏净水器等解决方案）

：通过监测、处理、恢复或保护等手段解决水质问题的方案（例如太阳能蒸馏净水器等解决方案） 生态系统韧性：能够在整条价值链上保护水源、加强水体应对气候和天气相关事件冲击的能力，同时将极为脆弱的高风险区域纳入考虑的解决方案（例如减少极端高温下水蒸发的解决方案，或吸收和储存突发洪水的方法）

世界经济论坛自然与气候中心执行董事Gim Huay Neo表示：“水创业者创新计划诚邀广大创业者参与，以加速扩大其解决方案的规模和影响力。通过这一计划，我们希望增强淡水系统的韧性，更好地保护我们的水资源。与HCL和UpLink的合作将为顶尖的创新企业提供一个平台，为其搭建与公私领域合作伙伴沟通的桥梁，让它们有机会获得风险投资，共同改变我们对淡水系统的可持续管理和利用。”

HCL和UpLink欢迎符合以下条件的申请者：

发展阶段 ：以影响力为导向的初创企业，处于试点、增长或规模扩大阶段，并能证明曾成功扩大规模（即有可靠的过往记录，显示出可衡量的结果和影响力）。处于“想法”或“原型”阶段的解决方案将不予考虑。

：以影响力为导向的初创企业，处于试点、增长或规模扩大阶段，并能证明曾成功扩大规模（即有可靠的过往记录，显示出可衡量的结果和影响力）。处于“想法”或“原型”阶段的解决方案将不予考虑。 企业模式 ：理想目标为营利性初创或社会企业，具有可持续的混合融资模式。

：理想目标为营利性初创或社会企业，具有可持续的混合融资模式。 企业规模：展现出具有扩大经营规模潜力的初创企业，特别是那些面向受影响最严重社区开展运营的企业，还应怀有实现长期财务维持能力和可持续性的愿景。

入选创业者将有机会与行业专家、投资者和生态系统合作伙伴紧密合作，进一步开发其创新解决方案，以扩大规模并产生更大影响力。

关于HCL集团

HCL成立于1976年，是印度最早的IT车库初创企业之一，它是现代计算的先驱，拥有多个值得称赞的“第一”，包括在1978年远远早于全球同行推出基于微处理器的8位计算机。如今，HCL集团的业务遍及技术和医疗保健等多个领域，由HCL Technologies、HCL Infosystems和HCL Healthcare三大集团公司组成。集团年收入超过118亿美元，在52个国家拥有超过21.1万名员工。

HCL Technologies是集团旗下公司，以未来十年的领先技术为当今全球企业提供支持。作为一家全球领先的技术公司，HCL Technologies重视多样性、社会责任、可持续发展和教育计划，并以此为豪。HCL Technologies是世界经济论坛的战略合作伙伴。

关于UpLink

UpLink是世界经济论坛的开放式创新平台，致力于开启“创业者革命”，推动积极的系统性变革，以造福人类和地球。UpLink由世界经济论坛携手Salesforce和德勤在2020年1月举办的达沃斯年会上正式启动。如今，UpLink已成长为一个蓬勃发展的生态系统，5万多名创业者、投资者和专家活跃其中，围绕联合国可持续发展目标开展创新和合作。

如需了解更多信息，请访问www.hcl.com

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