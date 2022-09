A HCL e a UpLink convocam inscrições no mundo inteiro para a Iniciativa de Inovação Aquapreneur

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A HCL, um conglomerado global, e a UpLink, a plataforma aberta de inovação do Fórum Econômico Mundial, anunciaram hoje a abertura de inscrições para o Desafio Global de Inovação em Água Limpa. Este é o primeiro dos cinco desafios da HCL e da Iniciativa de Inovação Aquapreneur da UpLink, um programa idealizado para dar origem a soluções inovadoras para conservar e restaurar ecossistemas de água limpa, dos "aquapreneurs" (empreendedores com foco na água). A iniciativa, lançada durante a reunião anual do Fórum em Davos em maio de 2022, criará um ecossistema de inovação inédito para o setor global de água limpa. A data final para inscrição é 08 de novembro de 2022. Os detalhes completos e os critérios de elegibilidade podem ser encontrados neste link. A HCL investiu US$ 15 milhões ao longo de cinco anos para apoiar os empreendedores que se dedicam à questão da água.

Roshni Nadar Malhotra, presidente da HCL Technologies disse: “Um ecossistema de inovação pode habilitar empreendedores do setor hídrico com recursos e orientação para que invistam na criação de novas soluções e na melhoria das existentes para dimensionamento e impacto. Existem empresários e start-ups que têm potencial para oferecer soluções contextualizadas para a conservação de água limpa e que tentam criar impacto de maneiras sutis em pequenos ecossistemas. Destes, muitos lutam para garantir financiamento e não têm capacidade operacional para dimensionar suas soluções. A HCL, por meio de sua grande rede e parceria com a UpLink do Fórum Econômico Mundial, faz questão de garantir que esses empreendedores sejam identificados e apoiados”.

O desafio do primeiro ano, chamado de Desafio Global da Água Limpa (Global Freshwater Challenge), terá seu foco em:

Aprimoramento da tomada de decisão : soluções que preenchem lacunas de conhecimento, melhoram a coleta de dados e criam dados transparentes e acessíveis (ou seja, soluções que monitoram e preveem o uso e a demanda de água)

: soluções que preenchem lacunas de conhecimento, melhoram a coleta de dados e criam dados transparentes e acessíveis (ou seja, soluções que monitoram e preveem o uso e a demanda de água) Recuperação da qualidade da água: soluções que lidam com a qualidade da água monitorando, tratando, recuperando ou protegendo-a (ou seja, soluções como destiladores solares para a purificação da água)

soluções que lidam com a qualidade da água monitorando, tratando, recuperando ou protegendo-a (ou seja, soluções como destiladores solares para a purificação da água) Resiliência do ecossistema: soluções que protegem as fontes de água em toda a cadeia de valor e fortalecem a resiliência a choques climáticos e relacionados ao clima, levando em consideração as áreas mais vulneráveis em risco (ou seja, soluções que reduzem a evapotranspiração da água decorrentes do calor extremo ou formas de absorver e armazenar inundações agudas)

Gim Huay Neo, diretor administrativo do Centro para Natureza e Clima do Fórum Econômico Mundial disse: “A Iniciativa de Inovação Aquapreneur convida todos os empreendedores a participar para dimensionar e acelerar suas soluções e impacto. Por meio desta iniciativa, buscamos aprimorar a resiliência da água limpa e melhor proteger nossos recursos hídricos. A colaboração com a HCL e a UpLink proporcionará uma plataforma aos principais inovadores para que se conectem com parceiros do setor público e privado, além de obter acesso a fundos de risco, para transformar conjuntamente nossa gestão sustentável e uso de sistemas de água limpa.”

A HCL e a UpLink procuram:

Etapa: start-ups orientadas por impacto que estão em fase piloto, de crescimento ou expansão, com sucesso comprovado em dimensionamento (ou seja, um histórico comprovado com resultados e impacto mensuráveis). Soluções que representam uma “ideia” ou fase de “protótipo” não serão consideradas.

start-ups orientadas por impacto que estão em fase piloto, de crescimento ou expansão, com sucesso comprovado em dimensionamento (ou seja, um histórico comprovado com resultados e impacto mensuráveis). Soluções que representam uma “ideia” ou fase de “protótipo” não serão consideradas. Modelo de negócio: de modo ideal, buscando start-ups com fins lucrativos ou empresas sociais com um modelo de financiamento sustentável e idealmente híbrido.

de modo ideal, buscando start-ups com fins lucrativos ou empresas sociais com um modelo de financiamento sustentável e idealmente híbrido. Dimensionamento: start-ups que demonstram potencial para dimensionar, especialmente para as comunidades mais impactadas, juntamente com uma visão para se alcançar viabilidade financeira e sustentabilidade de longo prazo.

Os empreendedores selecionados terão a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com especialistas do setor, investidores e parceiros do ecossistema para desenvolver ainda mais sua solução inovadora, dimensionar e gerar ainda mais impacto.

Sobre o HCL Group

Fundado em 1976 como uma das start-ups de TI originais da Índia, a HCL é pioneira da computação moderna e muitas inovações podem ser creditadas à empresa, incluindo a introdução do computador com microprocessador de 8 bits em 1978, bem antes de seus pares globais. Hoje, o HCL Group tem presença comercial em setores como tecnologia e serviços de saúde e é formado por três empresas: a HCL Technologies, a HCL Infosystems e a HCL Healthcare. O Grupo gera receitas anuais de mais de US$ 11,8 bilhões e tem mais de 211.000 funcionários em 52 países.

A HCL Technologies, uma empresa do grupo, capacita hoje empresas globais com tecnologia para a próxima década. Como uma empresa com liderança global em tecnologia, a HCL Technologies se orgulha de suas iniciativas de diversidade, responsabilidade social, sustentabilidade e educação. A HCL Technologies também é parceira estratégica do Fórum Econômico Mundial.

Sobre a UpLink

UpLink é a plataforma de inovação aberta do Fórum Econômico Mundial, dedicada a possibilitar uma “revolução empreendedora” para apoiar mudanças sistêmicas positivas para as pessoas e o planeta. Lançada na reunião anual do Fórum em Davos em janeiro de 2020 em colaboração com Salesforce e Deloitte, a UpLink é agora um próspero ecossistema de mais de 50.000 empreendedores, investidores e especialistas, que colaboram em torno da inovação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

