NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--HCL, een wereldwijd conglomeraat en UpLink, het open innovatieplatform van het World Economic Forum, hebben vandaag aangekondigd dat toepassingen zijn geopend voor de Global Freshwater Innovation Challenge. Dit is de eerste van de vijf uitdagingen van de HCL en UpLink’s Aquapreneur Innovation Initiative, een programma om innovatieve oplossingen te vinden voor het behoud en herstel van zoetwaterecosystemen, van ‘aquapreneurs’ (watergerichte ondernemers). Het initiatief, gelanceerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Forum in Davos in mei 2022, zal een uniek innovatie-ecosysteem creëren voor de wereldwijde zoetwatersector. De laatste aanvraagdatum is 8 november 2022. Volledige details en geschiktheidscriteria zijn te vinden op deze link. HCL heeft in vijf jaar $ 15 miljoen toegezegd om de op water gerichte ondernemers te ondersteunen.

