HCL et UpLink lancent un appel à candidatures à l’échelle mondiale pour l’initiative d’innovation Aquapreneur

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--HCL, un conglomérat mondial, et UpLink, la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, ont annoncé aujourd’hui l’ouverture des candidatures pour le Global Freshwater Innovation Challenge. Il s’agit du premier des cinq défis de l’initiative d’innovation Aquapreneur d’HCL et d’UpLink, un programme visant à trouver des solutions innovantes pour conserver et restaurer les écosystèmes d’eau douce, auprès d’« aquapreneurs » (entrepreneurs dans le domaine de l’eau). L’initiative, lancée lors de la réunion annuelle du Forum à Davos en mai 2022, créera un écosystème d’innovation unique en son genre pour le secteur mondial de l’eau douce. La date limite pour postuler est le 8 novembre 2022. Tous les détails et les critères d’éligibilité sont disponibles en suivant ce lien. HCL a engagé 15 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les entrepreneurs dans le domaine de l’eau.

Roshni Nadar Malhotra, présidente de HCL Technologies, déclare : « Un écosystème d’innovation peut permettre aux entrepreneurs dans le domaine de l’eau disposant de ressources et d’un mentorat d’investir dans la création de nouvelles solutions et d’améliorer celles qui existent déjà en termes d’échelle et d’impact. Il existe des entrepreneurs et des start-ups qui ont le potentiel de fournir des solutions contextualisées pour conserver l’eau douce et qui ont essayé de créer un impact à plus petite échelle au sein de petits écosystèmes. Parmi ceux-ci, beaucoup ont du mal à obtenir un financement et n’ont pas la capacité opérationnelle à faire évoluer leurs solutions. HCL, à travers son vaste réseau et son partenariat avec UpLink du Forum économique mondial, tient à ce que ces entrepreneurs soient identifiés et soutenus. »

Le défi de la première année, appelé le Global Freshwater Challenge, portera sur :

Amélioration de la prise de décision : solutions qui comblent les lacunes dans les connaissances, améliorent la collecte de données et créent des données transparentes et accessibles (c’est-à-dire des solutions qui surveillent et prévoient la consommation et la demande d’eau)

: solutions qui comblent les lacunes dans les connaissances, améliorent la collecte de données et créent des données transparentes et accessibles (c’est-à-dire des solutions qui surveillent et prévoient la consommation et la demande d’eau) Restauration de la qualité de l’eau : des solutions qui s’attaquent à la qualité de l’eau en la surveillant, la traitant, la restaurant ou la protégeant (c’est-à-dire des solutions telles que des distillateurs solaires pour la purification de l’eau)

des solutions qui s’attaquent à la qualité de l’eau en la surveillant, la traitant, la restaurant ou la protégeant (c’est-à-dire des solutions telles que des distillateurs solaires pour la purification de l’eau) Résilience des écosystèmes : des solutions qui protègent les sources d’eau tout au long de la chaîne de valeur et renforcent la résilience aux chocs climatiques et météorologiques, en tenant compte des zones à risque les plus vulnérables (c’est-à-dire des solutions qui réduisent l’évapotranspiration de l’eau due à la chaleur extrême, ou des moyens d’absorber et de stocker les inondations graves)

Gim Huay Neo, directeur général du Centre pour la nature et le climat du Forum économique mondial, déclare : « L’initiative d’innovation Aquapreneur invite tous les entrepreneurs à participer pour faire évoluer et accélérer leurs solutions et leur impact. Grâce à cette initiative, nous cherchons à améliorer la résilience de l’eau douce et à mieux protéger nos ressources en eau. La collaboration avec HCL et UpLink fournira une plateforme permettant aux meilleurs innovateurs de se connecter avec des partenaires publics et privés, ainsi que d’accéder à des fonds de capital-risque, pour transformer conjointement notre gestion et notre utilisation durables des systèmes d’eau douce. »

HCL et UpLink recherchent :

Étape : Start-ups axées sur l’impact qui sont en phase pilote, de croissance ou de mise à l’échelle, avec un succès démontré vers une plus grande échelle (c’est-à-dire une expérience éprouvée avec des résultats et un impact mesurables). Les solutions qui représentent une phase d’« idée » ou de « prototype » ne seront pas prises en compte.

Start-ups axées sur l’impact qui sont en phase pilote, de croissance ou de mise à l’échelle, avec un succès démontré vers une plus grande échelle (c’est-à-dire une expérience éprouvée avec des résultats et un impact mesurables). Les solutions qui représentent une phase d’« idée » ou de « prototype » ne seront pas prises en compte. Modèle économique : Idéalement à la recherche de start-ups à but lucratif ou d’entreprises sociales avec un modèle de financement durable et idéalement hybride.

Idéalement à la recherche de start-ups à but lucratif ou d’entreprises sociales avec un modèle de financement durable et idéalement hybride. Échelle : Des start-ups qui démontrent un potentiel d’évolutivité, en particulier pour les communautés les plus touchées, parallèlement à une vision pour atteindre viabilité financière et durabilité à long terme.

Les entrepreneurs sélectionnés auront l’opportunité de travailler en étroite collaboration avec des experts de l’industrie, des investisseurs et des partenaires de l’écosystème pour développer davantage leur solution innovante, évoluer et générer un impact supplémentaire.

À propos de HCL Group

Fondée en 1976 comme l’une des premières start-ups de garage informatiques indiennes, HCL est un pionnier de l’informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l’introduction de l’ordinateur à microprocesseur 8 bits en 1978 bien avant ses homologues mondiaux. Aujourd’hui, le HCL Group est présent dans tous les secteurs, y compris la technologie et la santé, et comprend trois sociétés : HCL Technologies, HCL Infosystems et HCL Healthcare. Le groupe génère des revenus annuels de plus de 11,8 milliards de dollars américains avec plus de 211 000 employés opérant dans 52 pays.

HCL Technologies, une société du groupe, offre aujourd’hui la technologie de la prochaine décennie aux entreprises mondiales. En tant qu’entreprise technologique mondiale de premier plan, elle est fière de sa diversité, de sa responsabilité sociale, de sa durabilité et de ses initiatives en matière d’éducation. HCL Technologies est également un partenaire stratégique du Forum économique mondial.

À propos d’UpLink

UpLink est la plateforme d’innovation ouverte du Forum économique mondial, dédiée à permettre une « révolution des entrepreneurs » pour soutenir un changement systémique positif pour les personnes et la planète. Lancé lors de la réunion annuelle du Forum à Davos en janvier 2020, en collaboration avec Salesforce et Deloitte, UpLink est désormais un écosystème florissant de plus de 50 000 entrepreneurs, investisseurs et experts, qui collaborent autour de l’innovation pour les objectifs de développement durable des Nations Unies.

