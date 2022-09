NTT DATA anuncia intenção de adquirir a Apisero para aprimorar a capacidade de integração de dados da MuleSoft

PLANO, Texas--(BUSINESS WIRE)--NTT DATA, uma empresa digital e líder em serviços de TI, anunciou hoje que assinou um contrato definitivo para a aquisição da Apisero, uma empresa com liderança global em consultoria da MuleSoft. A aquisição apoia a estratégia da NTT DATA de ser a parceira de inovação digital preferida no mercado, que oferece aos clientes recursos de engenharia, dados e nuvem de ponta a ponta, e adiciona também aproximadamente 2.100 recursos globais.

“A experiência de liderança da Apisero com a MuleSoft, juntamente com os seus recursos mais amplos do ecossistema Salesforce, nos ajuda a expandir os dados modernos e a experiência em integração de nuvem, enquanto possibilitamos uma transformação digital impactante aos nossos clientes”, disse Wayne Busch, presidente do Grupo, Consultoria e Transformação Digital, NTT DATA Services. “Continuamos a dimensionar o nosso negócio de transformação digital. Com outros investimentos recentes que incluem a Nexient, Vectorform, Postlight e agora a Apisero, podemos oferecer aos nossos clientes recursos completos de ponta a ponta para ajudá-los a alcançar seus objetivos de negócios.”

“Desde o início, a Apisero encontra-se profundamente enraizada em seu compromisso com o sucesso de nossos clientes, fornecedores independentes de software, parceiros e funcionários”, disse Vijay Rao, diretor executivo (CEO), Apisero. “Combinar esse compromisso com a plataforma global da NTT DATA oferece uma oportunidade incrível de se promover a capacidade aprimorada e a transformação digital para um portfólio mais amplo de clientes corporativos. Estamos muito empolgados com esta união com a NTT DATA e esperamos com ansiedade por esta nova fase de nossa jornada de crescimento.”

A Apisero trará mais de 1.500 consultores certificados da MuleSoft e 500 consultores Salesforce para a equipe de serviços de transformação digital da NTT DATA. A Apisero oferece suporte completo ao ciclo de vida para MuleSoft, incluindo API e design de aplicativos para implementação, gerenciamento e suporte para ajudar as empresas a superar os desafios associados ao desbloqueio de dados em silos, mesclagem de dados díspares e mesclagem de aplicativos de negócios fragmentados.

“Na economia digital da atualidade, nossos clientes esperam uma digitalização perfeita em escala para seus negócios no mundo inteiro”, disse Brent Hayward, diretor executivo (CEO), MuleSoft. “O alinhamento da experiência de nicho da Apisero com a presença global da NTT DATA produzirá uma maior adoção de produtos e sucesso do cliente para a MuleSoft e para o ecossistema Salesforce mais amplo.”

Os clientes e funcionários da Apisero se beneficiarão do acesso à potência de recursos de inovação da NTT DATA e recursos mais amplos de transformação digital, incluindo investimento médio anual de US$ 3,6 bilhões em P&D. A NTT DATA recentemente anunciou o lançamento de seis centros de inovação no mundo inteiro que devem se concentrar em trazer tecnologias avançadas aos clientes com um Innovation Studio também localizado em Plano, Texas.

A NTT DATA é um patrocinador inovador no Dreamforce 2022, o 20º aniversário do Salesforce deste evento importante que reúne toda a comunidade Salesforce. Visite-nos no Estande 1304 ou acesse https://us.nttdata.com/en/events/2022/september/dreamforce-2022 para obter mais informações.

A Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP atuou como consultora jurídica da NTT DATA, e a Guggenheim Securities, LLC atuou como consultora financeira exclusiva da Apisero em relação a esta transação. A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação regulatória, e deve ser concluída nos próximos 30 dias.

Sobre a Apisero

A Apisero - uma parceira de Consultoria Estratégica e Salesforce Gold da MuleSoft - é líder global em serviços de tecnologia e soluções digitais. Com sede no Arizona, a Apisero faz parceria com clientes corporativos para quebrar silos de dados, automatizar processos de negócios e descobrir novas maneiras de gerar receita de suas iniciativas de DX. Para saber mais, acesse www.apisero.com.

Sobre a NTT DATA

A NTT DATA – parte do NTT Group – é um inovador global confiável de TI e serviços de negócios com sede em Tóquio. Ajudamos os clientes a se transformarem por meio de consultoria, soluções do setor, serviços de processos de negócios, modernização digital e de TI e serviços gerenciados. A NTT DATA permite que os clientes, bem como a sociedade, se movam com confiança para o futuro digital. Estamos comprometidos com o sucesso de longo prazo de nossos clientes e combinamos alcance global com atenção ao cliente local para atendê-los em mais de 50 países. Visite-nos em nttdata.com.

Sobre a NTT DATA Services

A NTT DATA Services é líder reconhecida em serviços de TI e negócios, incluindo nuvem, dados e aplicativos. Uma divisão da NTT DATA com sede no Texas, a empresa utiliza a consultoria e o profundo conhecimento do setor para ajudar os clientes a acelerar e sustentar valor em suas jornadas digitais. Acesse nttdataservices.com ou o LinkedIn para saber mais.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a NTT DATA e suas expectativas e projeções atuais sobre eventos e tendências futuras que afetam seus negócios, inclusive com relação à aquisição da Apisero, o impacto comercial da aquisição da Apisero e o potencial de crescimento relacionado à serviços digitais. As declarações prospectivas não devem ser lidas como garantias de desempenho ou resultados futuros e envolvem riscos, incertezas e suposições. Embora a NTT DATA faça tais declarações com base em suposições que acredita serem razoáveis, não há garantias de que os resultados reais não diferirão materialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.