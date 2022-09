Sitel Group® et Majorel suspendent les discussions concernant leur projet de fusion

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Sitel Group®, l'un des leaders les plus importants et les plus diversifiés au niveau mondial en matière d'offre d'expérience client (CX) innovante à de nombreuses marques parmi les plus appréciées à l'international, a annoncé avoir suspendu les discussions menées avec Majorel Group Luxembourg S.A. (« Majorel ») concernant leur projet de fusion.

À la suite des vérifications préalables et de la validation des synergies attendues dans le cadre de ce projet de fusion, les actionnaires des deux sociétés n'ont pu s'accorder sur la structure finale de la transaction en raison du difficile contexte macroéconomique actuel.

« Sitel Group affiche à la fois un solide bilan de performances, une forte trajectoire de croissance en glissement annuel et une excellence opérationnelle, ce qui lui permet d'offrir un service et une valeur de qualité exceptionnelle aux plus de 700 marques et clients soutenus par la société », a déclaré Laurent Uberti, président, CEO et cofondateur de Sitel Group.

« Nos résultats du premier semestre 2022* prouvent à nouveau notre résilience en cette période difficile, en affichant tout de même une extraordinaire croissance à deux chiffres par rapport au premier semestre de l'an dernier et environ 315 millions EUR de BAIIDA selon les normes IFRS, ce qui représente 17 % de nos revenus (+ 30 % par rapport au premier semestre 2021). Quant à l'avenir, nous continuons de nous engager à servir nos clients au moment où ils s'adaptent à la transformation numérique grâce à des services CX flexibles de bout en bout, essentiels pour maintenir leur compétitivité et l'avantage sur les marchés ».

*Ne prenant pas en compte l'impact des changements d'états financiers liés aux contrats de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

