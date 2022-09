Relatório de Segmentos de Mercado da AM Best: Resseguradoras da América Latina Veem Atividade Limitada de Sinistros em Meio a Pressões Inflacionárias

OLDWICK, NEW JERSEY, U.S.A.--(BUSINESS WIRE)--Um baixo número de eventos catastróficos de grande gravidade na América Latina nos últimos três anos beneficiou as resseguradoras que operam na região; no entanto, de acordo com um novo relatório da AM Best, os preços e custos dos sinistros ainda são pressionados como resultado do ambiente inflacionário global.

O Relatório de Segmentos de Mercado da AM Best, “Atividade Limitada de Sinistros em Meio a Pressões Inflacionárias para Resseguradoras da América Latina”, faz parte do relatório da AM Best em antecipação ao evento da indústria global de resseguros Rendez-Vous de Septembre em Monte Carlo. De acordo com o relatório, os mercados de seguros da América Latina entraram em fase de hardening no início da pandemia, mas desde então, as resseguradoras não tiveram grandes sinistros devido a catástrofes. Ainda assim, as resseguradoras ajustaram suas ofertas de produtos aumentando franquias, reduzindo coberturas e pressionando por exclusões enquanto tentam expandir lucros líquidos retendo mais riscos. Ao mesmo tempo, a maioria das grandes seguradoras da região vem expandindo seus apetites de risco devido a resultados positivos e reservas redundantes.

“Agora que o hard market está diminuindo, algumas resseguradoras globais seguiram o mandato de suas matrizes para limitar ou sair de seus negócios na América Latina, pressionados por um apetite de risco mais conservador e menos focado em áreas propensas a catástrofes, ou para direcionar seu capital em regiões que justifiquem aumentos de preços”, disse Eli Sanchez, diretor associado da AM Best. “Essas condições abriram oportunidades para resseguradoras domésticas que buscam preencher as lacunas deixadas pelas resseguradoras globais, embora uma desaceleração no hardening de condições deva ser vista com cautela em mercados que podem incorrer rapidamente em perdas relacionadas a catástrofes. ”

Embora a atividade de sinistros tenha sido favorável à receita das resseguradoras, a inflação está impactando preços e custos de sinistros. Além disso, a depreciação da moeda é uma constante em todo o continente. Embora a maioria dos contratos seja em dólares americanos, um declínio no poder de compra devido a preços mais altos pode continuar a suavizar as renovações para seguradoras primárias. O aumento nas taxas de juros pode ajudar a melhorar o lucro líquido se a duração das carteiras permitirem, dependendo da gestão de ativos e passivos.

A inflação é particularmente alta no Brasil a aproximadamente 12% e continua a alimentar custos de sinistros. Os prêmios líquidos cresceram significativamente, 16%, com retenção de prêmios subindo para 48%. Para as resseguradoras domésticas Brasileiras, o crescimento do patrimônio l[líquido e a retenção de linhas negócios lucrativos continuam sendo fundamentais.

“Preços continuam favoráveis, com a ajuda do hard market global de resseguros e da inflação, e apesar dos aumentos bruscos nas taxas de juros pelo Banco Central do Brasil, esses aumentos não foram suficientes para gerar resultados lucrativos para a indústria”, disse Guilherme Monteiro Simões, analista financeiro sênior da AM Best. “Em um ano de eleições presidenciais agravado pela instabilidade global, os grupos resseguradores no Brasil provavelmente terão dificuldade em atrair capital de investidores e aumentar capacidade.”

Para acessar a cópia completa do relatório de segmento de mercado, visite http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=324129.

Uma breve entrevista em vídeo sobre este relatório também pode ser acessada em http://www.ambest.com/v.asp?v=ambglobalrelatam922.

