FRISS introduceert branche-specifiek Trust Automation Platform

While trust is important in any industry, it’s of ultimate importance in ours. It’s the very concept insurance is built on. For our industry, trust is everything. And it’s as complex and delicate as the relationships it connects. Because of a few bad apples, the industry used to run on distrust by default. Now, there’s a better way – trust automation

UTRECHT, Netherlands--(BUSINESS WIRE)--Goede processen staan aan de basis van het vertrouwen van de consument. Er is voor verzekeraars echter ook een belangrijke factor die processen vertraagt: vertrouwen. Daarom introduceert FRISS vandaag het Trust Automation Platform.

Vertrouwen is belangrijk in elke industrie. Het is echter van wezenlijk belang voor verzekeraars – het vormt de fundering voor de branche. In onze maatschappij heft vertrouwen in producten en services een steeds belangrijker plaats ingenomen. Vertrouwen is tevens moeilijk te waarborgen, zeker ook door de toenemende stroom aan gegevens en interacties.

Het Trust Automation Platform biedt verzekeraars de mogelijkheid om operationele voordelen te behalen waarbij de 3 grondbeginselen van vertrouwen worden gehanteerd:

Standaardisering, waarborgen en automatiseren van competenties; producten & services kunnen geleverd worden vanuit optimale processen & kennis Toenemende klanttevredenheid door het tonen van motieven; vanuit de gedachte dat gewerkt wordt in het belang van de klant worden interacties gedreven en uitgebalanceerd voor verschillende groepen of individuen wanneer nodig Eerlijke processen en gelijke behandeling van klanten; processen dienen open en transparant te zijn, zowel voor vertrouwenswaardige klanten als voor hen die geverifieerd dienen te worden.

“Vertrouwen is makkelijk geschaad en vrijwel onmogelijk terug te winnen als het is verloren. Als interacties niet naar wens verlopen, stappen klanten over naar een andere verzekeraar. Ons Trust Automation Platform draagt bij aan direct toegankelijke, volledige en eerlijke informatie,” verklaart Jeroen Morrenhof, CEO en medeoprichter van FRISS. “Elk resultaat komt met een uitlegbare verklaring en wordt uitgevoerd in een consistente, accurate en onbevooroordeelde wijze. De expert aan de kant van de verzekeraar wordt ingeseind op het moment dat het nodig is. Hiermee tillen we ons motto van eerlijk verzekeren naar een hoger plan.”

Volgens onderzoek van marktanalist Gartner, zal klantvertrouwen customer experience vervangen als belangrijkste strategische term voor positionering en berichtgeving van verzekeraars. Organisaties die digitaal vertrouwen kunnen waarborgen zullen tot 50% meer omzet kunnen genereren uit hun ecosysteem.1 Het is tijd om de relaties te bouwen die eerlijke klanten verlangen en verdienen.

“In onze huidige maatschappij kunnen we bij vrijwel elke service direct onze interacties en transacties beoordelen. Technologie helpt hierin. Het staat normalisatie en standaardisatie van hoog-volume processen toe, waarbij getrainde medewerkers feedback en ondersteuning kunnen leveren indien nodig,” voegt Christian van Leeuwen, CSO en medeoprichter van FRISS toe. “De uitdaging zit hem in de verschillende interacties met een groot aantal individuen die samen een groep maken. Met het Trust Automation Platform geven we verzekeraars toegang tot een nieuwe wereld met geweldige potentie.”

Overt FRISS

FRISS is marktleider op gebied van Trust Automation voor schadeverzekeraars. Real-time, data-gedreven scores en inzichten geven direct vertrouwen in en begrip van alle risico’s die interacties met klanten met zicht meebrengen.

Gebaseerd op toekomstbestendige technologie zorgt het Trust Automation Platform ervoor dat vertrouwen door de gehele keten gewaarborgd blijft – van acceptatie tot claims tot speciale zaken.

Dankzij FRISS wordt vertrouwen genormaliseerd binnen de organisatie, waarbij consistente processen op de achtergrond hoge risico’s meteen waarnemen. www.friss.com

