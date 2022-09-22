Nexign推出新的收入管理解決方案，為通訊服務提供者賦予潛力並加速變現

俄羅斯聖彼德堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的業務支撐系統(BSS)和數位化解決方案供應商Nexign推出全新雲端原生解決方案，為通訊服務提供者(CSP)提供了極大的靈活性，以充分利用新興的變現模式和超越連接的服務。Nexign收入管理解決方案可透過單一融合平臺整合營運商不同的收入流，並管理所有業務垂直領域的整個創收過程。該解決方案有助於最佳化業務流程、降低總體擁有成本，同時推動收入成長、提升客戶的結算體驗，還可確保營運的靈活性不受供應商或技術的限制，並支援5G變現。

Nexign的執行Natalia Komleva評論道：「當CSP開始積極拓展產品組合、探索新的業務線，並迅速推出創新產品時，他們需要一個現代化的靈活變現系統，以滿足動態市場需求。此外，最佳化效率和降低營運成本也是必須解決的問題。為應對這些挑戰，我們推出了一個客戶急需的解決方案，可降低複雜性、協調所有收入流，並確保跨所有業務垂直領域實現融合的用戶體驗。Nexign收入管理解決方案為CSP提供了極大的靈活性，可幫助CSP開發尖端解決方案、縮短新產品上市時間，能夠在日益複雜的環境中實現當前和未來服務的變現。」

Nexign收入管理是一個採用微服務架構的雲端原生解決方案，靈活且可擴充，涵蓋了從收費和政策管理到結算和收款管理的整個收入管理流程，並可隨時與任何電信服務、數位訂閱或協力廠商產品和搭售服務合作。

該解決方案包括融合收費、廣泛的策略管理、網路開放和網路分析功能，可與先進的4G和5G網路變現模式一起營運。Nexign收入管理解決方案支援B2B和B2C業務線、預付費和後付費模式、固定電話、寬頻和行動網路的融合，並能輕鬆與營運商BSS環境中的任何數位層和其他系統整合，可支援多達1億名用戶，每秒可處理10萬筆交易。該解決方案依據3GPP、ETSI和TM Forum等組織的產業標準設計，可透過TM Forum認證的Open API整合到BSS環境中。

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關於Nexign：

深耕市場逾30年來，Nexign一直在支援全球企業的數位化轉型。公司為電信營運商提供融合BSS系統，以及旨在推動員工體驗管理和支援數位生態系統的尖端解決方案。我們努力加強與客戶的夥伴關係，並憑藉在IT和電信領域的豐富專長為客戶提供以尖端技術為基礎的創新產品。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.nexign.com。

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