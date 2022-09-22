Nexign推出新的收入管理解决方案，为通信服务提供商赋予潜力并加速变现

俄罗斯圣彼得堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的业务支撑系统(BSS)和数字化解决方案供应商Nexign推出全新云原生解决方案，为通信服务提供商(CSP)提供了极大的灵活性，以充分利用新兴的变现模式和超越连接的服务。Nexign收入管理解决方案可通过单一融合平台整合运营商不同的收入流，并管理所有业务垂直领域的整个创收过程。该解决方案有助于优化业务流程、降低总拥有成本，同时推动收入增长、提升客户的结算体验，还可确保运营的灵活性不受供应商或技术的限制，并支持5G变现。

Nexign的首席执行官Natalia Komleva评论道：“当CSP开始积极拓展产品组合、探索新的业务线，并迅速推出创新产品时，他们需要一个现代化的灵活变现系统，以满足动态市场需求。此外，优化效率和降低运营成本也是必须解决的问题。为应对这些挑战，我们推出了一个客户急需的解决方案，可降低复杂性、协调所有收入流，并确保跨所有业务垂直领域实现融合的用户体验。Nexign收入管理解决方案为CSP提供了极大的灵活性，可助力CSP开发前沿解决方案、缩短新产品上市时间，能够在日益复杂的环境中实现当前和未来服务的变现。”

Nexign收入管理是一个基于微服务架构的云原生解决方案，灵活且可扩展，涵盖了从收费和政策管理到结算和收款管理的整个收入管理流程，并可随时与任何电信服务、数字订阅或第三方产品和捆绑服务合作。

该解决方案包括融合收费、广泛的策略管理、网络开放和网络分析功能，可与先进的4G和5G网络变现模式一起运营。Nexign收入管理解决方案支持B2B和B2C业务线、预付费和后付费模式、固定电话、宽带和移动网络的融合，并能轻松与运营商BSS环境中的任何数字层和其他系统集成，可支持多达1亿用户，每秒可处理10万笔交易。该解决方案依据3GPP、ETSI和TM Forum等组织的行业标准设计，可通过TM Forum认证的Open API集成到BSS环境中。

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关于Nexign：

深耕市场逾30年来，Nexign一直在支持全球企业的数字化转型。公司为电信运营商提供融合BSS系统，以及旨在推进员工体验管理和支持数字生态系统的尖端解决方案。我们努力加强与客户的伙伴关系，并凭借在IT和电信领域的丰富专长为客户提供基于前沿技术的创新产品。如需了解更多信息，请访问：www.nexign.com。

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