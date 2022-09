Nexign lança uma nova solução de gestão de receitas para capacitar o potencial e acelerar a monetização de provedores de serviços de comunicação

Nexign introduces Nexign Revenue Management to help operators focus on consolidated revenues and capitalize on emerging services and new monetization models. The new cloud-native, microservices-based solution covers the entire revenue management process — from charging and policy management to billing and collection management — and is ready to work with any telecom services, digital subscriptions, or third-party products and bundles. Moreover, convergent charging, extensive policy management, network exposure and network analytics functionality support advanced 4G and 5G network monetization.

Nexign introduces Nexign Revenue Management to help operators focus on consolidated revenues and capitalize on emerging services and new monetization models. The new cloud-native, microservices-based solution covers the entire revenue management process — from charging and policy management to billing and collection management — and is ready to work with any telecom services, digital subscriptions, or third-party products and bundles. Moreover, convergent charging, extensive policy management, network exposure and network analytics functionality support advanced 4G and 5G network monetization.

SÃO PETERSBURGO, Rússia--(BUSINESS WIRE)--A Nexign, provedora líder de soluções de digitalização e sistemas de suporte empresarial (BSS, business support systems), lança uma nova solução nativa de nuvem que dá aos provedores de serviços de comunicação (CSPs, communication service providers) flexibilidade ilimitada para capitalizar modelos e serviços de monetização emergentes além da conectividade.A Nexign Revenue Management é uma plataforma única e convergente que ajuda os operadores a consolidar diversas fluxos de receita e gerenciar todo o processo de geração de receitas em todas as unidades verticais do negócio. A solução ajuda a otimizar os processos de negócios e diminuir o custo total de propriedade, ao mesmo tempo em que impulsiona o crescimento de receita e aprimora a experiência de faturamento do cliente. Também garante flexibilidade operacional ilimitada por fornecedor ou tecnologia e suporta monetização em serviços 5G.

"Quando os CSPs começam a expandir ativamente seus portfólios de produtos, explorando novas linhas de negócios e lançando rapidamente produtos inovadores, eles precisam de um sistema de monetização moderno e flexível, capaz de satisfazer as necessidades de um mercado dinâmico. Além disso, problemas de otimizar eficiência e reduzir custos operacionais vêm à tona. Para cuidar desses desafios, apresentamos uma solução muito necessária para reduzir a complexidade, harmonizar todos os fluxos de receita e garantir uma experiência convergente do usuário em todas as unidades verticais do negócio. A Nexign Revenue Management dá aos CSPs flexibilidade interminável para desenvolver ofertas inovadoras, diminuir o tempo de lançamento de novos produtos no mercado e monetizar serviços atuais e futuros em um ambiente cada vez mais complexo", comentou Natalia Komleva, CEO da Nexign.

A Nexign Revenue Management é uma solução escalonável, flexível e nativa de nuvem baseada em arquitetura de microsserviços. Abrange todo o processo de gestão de receitas, desde tarifário e gestão de políticas até faturamento e gestão de cobranças, e está pronta para trabalhar com qualquer serviço de telecomunicações, assinaturas digitais ou produtos e pacotes terceirizados.

A solução inclui funcionalidades convergentes de tarifário, ampla gestão de políticas, exposição e análise de rede, operando com monetização avançada em rede 4G e 5G. A Nexign Revenue Management suporta, de modo nativo, a convergência de linhas de negócios B2B e B2C, modelos de pagamento pré-pago e pós-pago, linha fixa, banda larga e redes de celulares, e se integra facilmente com qualquer camada digital e outros sistemas no ambiente de BSS do operador. Funciona com até 100 milhões de assinantes e consegue processar 100 mil transações por segundo. A solução foi criada de acordo com os padrões 3GPP, ETSI e TM Forum do setor e pode ser integrada no ambiente de BSS através das Open APIs certificadas do TM Forum.

Acesse o link para saber mais sobre a Nexign Revenue Management.

Sobre a Nexign:

Há mais de 30 anos no mercado, a Nexign vem apoiando a transformação digital de empresas ao redor do mundo. A empresa oferece BSSs convergentes para operadoras de telecomunicações e soluções inovadoras, criadas para melhorar a gestão da experiência dos funcionários e possibilitar ecossistemas digitais. Esforçamo-nos para fortalecer parcerias com nossos clientes, oferecendo a eles produtos inovadores com base em tecnologias de ponta e ampla expertise no setor de TI e telecomunicações. Para mais informações, acesse: www.nexign.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.