Nexign lance une nouvelle solution de gestion du revenu pour donner aux CSP les moyens de développer leur potentiel et accélérer leur monétisation

Nexign introduces Nexign Revenue Management to help operators focus on consolidated revenues and capitalize on emerging services and new monetization models. The new cloud-native, microservices-based solution covers the entire revenue management process — from charging and policy management to billing and collection management — and is ready to work with any telecom services, digital subscriptions, or third-party products and bundles. Moreover, convergent charging, extensive policy management, network exposure and network analytics functionality support advanced 4G and 5G network monetization.

SAINT-PÉTERSBOURG, Russie--(BUSINESS WIRE)--Nexign, un chef de file des solutions BSS et de numérisation, lance une nouvelle solution native du cloud qui offre aux fournisseurs de services de communication (CSP) une flexibilité illimitée pour tirer parti des modèles et services de monétisation émergents au-delà de la connectivité. Nexign Revenue Management fournit une plateforme convergente unique pour aider les opérateurs à consolider divers flux de revenu et gérer l’ensemble du processus de génération de revenu à travers tous les marchés commerciaux verticaux. La solution contribue à optimiser les processus commerciaux et à réduire le coût total de possession tout en stimulant la croissance du revenu et en renforçant l’expérience de facturation client. Elle assure également une flexibilité opérationnelle non limitée par le vendeur ou la technologie et appuie la monétisation 5G.

« Lorsque les CSP s’activent à élargir leurs portefeuilles de produits, en explorant de nouveaux secteurs d’activité et en lançant rapidement des produits innovants sur le marché, ils doivent pouvoir disposer d’un système de monétisation moderne et flexible capable de répondre aux besoins d’un marché dynamique. Par ailleurs, ils se heurtent à des difficultés d’une importance majeure pour optimiser l’efficacité et diminuer les frais d’exploitation. Nous traitons ces difficultés en introduisant une solution indispensable pour limiter la complexité, harmoniser tous les flux de revenu, et assurer une expérience utilisateur convergente parmi tous les marchés commerciaux verticaux. Nexign Revenue Management donne aux CSP une flexibilité infinie pour développer des offres sophistiquées, diminuer le temps de mise sur le marché pour les nouveaux produits, et monétiser les services actuels et à venir dans un environnement d’une complexité croissante », indique Natalia Komleva, PDG de Nexign.

Nexign Revenue Management représente une solution native du cloud, flexible et modulable, fondée sur l’architecture de microservices. Elle couvre l’ensemble du processus de gestion du revenu, de la tarification et gestion de la politique à la facturation et gestion des encaissements, et elle est prête à être utilisée avec tout service de télécommunication, tout abonnement numérique, ou tout produit ou ensemble de produits tiers.

La solution comprend une tarification convergente, une gestion extensive des politiques, l’exposition aux réseaux, et des fonctionnalités d’analyse des réseaux qui fonctionnent avec la monétisation des réseaux avancés 4G et 5G. Nexign Revenue Management prend en charge en mode natif la convergence des marchés commerciaux B2B et B2C, les modèles de paiement prépayés et postpayés, les lignes fixes, les applications à large bande, les réseaux mobiles, et s’intègre facilement à toute couche numérique et aux autres systèmes de l’environnement BSS de l’opérateur. Elle peut accepter jusqu’à 100 millions d’abonnés et traiter 100 000 transactions par seconde. La solution a été conçue conformément aux normes sectorielles 3GPP, ETSI, et TM Forum et elle peut être intégrée dans l’environnement BSS par le biais d’API ouvertes certifiées TM Forum.

Veuillez suivre le lien pour en savoir plus sur Nexign Revenue Management.

À propos de Nexign :

Active sur le marché depuis plus de 30 ans, la société Nexign appuie la transformation numérique des entreprises du monde entier. Elle propose des systèmes BSS convergents pour les opérateurs de télécommunications et des solutions de pointe destinées à promouvoir la gestion de l’expérience employé et habiliter les écosystèmes numériques. Nous nous efforçons de renforcer les partenariats avec nos clients en leur proposant des produits innovants basés sur des technologies avancées et une expertise étendue dans le domaine de l’informatique et des télécommunications. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site : www.nexign.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.