SHOP APOTHEKE EUROPE: il nuovo centro di distribuzione italiano è completamente operativo.

SEVENUM, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--SHOP APOTHEKE EUROPE guarda al successo dell'apertura del suo nuovo centro di distribuzione a Milano. Dopo che il primo pacco ha lasciato il sito il 4 luglio, venerdì scorso si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione con la direzione e i dipendenti italiani presenti in loco.

Come annunciato ufficialmente all'inizio di quest'anno, a partire dal 1° agosto 2022 il 100% di tutti gli ordini dei clienti in Italia verrà evaso attraverso il nuovo centro di distribuzione italiano. Per garantire il miglior servizio possibile ai clienti, l'azienda collabora ora anche con Poste Italiane, oltre che con il precedente partner di spedizione BRT Bartolini.

"Siamo particolarmente orgogliosi del fatto che d'ora in poi saremo in grado di consegnare tutti gli ordini ai nostri clienti in Italia entro 24-48 ore", afferma Marco Rigon, Operations Manager Logistics. "Con la nostra nuova logistica, siamo anche ben attrezzati per il futuro. Entro il 2026, sarà possibile elaborare 7,5 milioni di ordini combinati con una capacità di stoccaggio di 43.000 spedizioni".

Recentemente, il 16 settembre, è stato inaugurato il centro di distribuzione di Milano - in loco, la direzione di SHOP APOTHEKE EUROPE ha riflettuto sul successo degli ultimi mesi. L'amministratore delegato Stefan Feltens commenta: "Siamo molto soddisfatti dell'apertura della nostra nuova sede. Il mercato italiano ha un grande potenziale per noi in futuro, quindi è stato un passo strategico importante per offrire ai nostri clienti un servizio ancora migliore e più veloce a livello locale."

Massimiliano Grigolini, Direttore Country Management Italia, aggiunge: "Il nuovo centro di distribuzione è la chiave per una consegna rapida in Italia. Da Milano possiamo operare in modo ancora più efficace e in futuro saremo in grado di offrire consegne in giornata. Inoltre, possiamo affermare con orgoglio che i tempi previsti per l'apertura sono stati rispettati. Personalmente, sono molto soddisfatto del lavoro e dell'impegno di tutte le persone coinvolte in questo progetto estremamente importante per SHOP APOTHEKE EUROPE! Un grande plauso va al mio team competente.”

Il nuovo sito di Milano sta già mostrando i primi risultati, riducendo le emissioni di CO2 e, come previsto, supportando le attività italiane di SHOP APOTHEKE EUROPE in rapida crescita: il Net Promoter Score (NPS), un dato chiave che fornisce informazioni sulla soddisfazione dei clienti di un'azienda, per il web shop italiano è attualmente pari a 82, ovvero 10 punti in più rispetto al mese scorso.

Link immagine: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=edc7183444e476e24ea9c01cd39e76a7

Titolo immagine, Centro di distribuzione, Milano.

INFORMAZIONI SU SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE è una delle farmacie online leader in Europa e in rapida crescita, attualmente presente in Germania, Austria, Francia, Belgio, Italia, Paesi Bassi e Svizzera.

La sede centrale è nell'hub logistico olandese di Sevenum, vicino a Venlo, con sedi a Colonia, Berlino, Monaco, Tongeren, Varsavia, Milano, Lille e Eindhoven,

SHOP APOTHEKE EUROPE offre ai suoi clienti un'ampia gamma di oltre 100.000 prodotti originali a prezzi interessanti: Prodotti da banco, di bellezza e per la cura della persona e farmaci con prescrizione medica, integrati da alimenti naturali di alta qualità e prodotti per la salute, prodotti a basso contenuto di carboidrati e nutrizione sportiva. Attualmente, più di 8,6 milioni di clienti attivi si affidano a SHOP APOTHEKE EUROPE.

Poiché per SHOP APOTHEKE EUROPE una consulenza farmaceutica sicura e affidabile è una priorità assoluta, l'e-pharmacy offre servizi completi di consulenza farmaceutica. In vista dell'introduzione delle prescrizioni elettroniche in Germania, l'azienda è in continua espansione nel settore dei servizi sanitari digitali. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. è quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte (Prime Standard) dal 2016 e fa parte dell'indice azionario SDAX.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.