Intelsat加入國際電信聯盟「Partner2Connect數位聯盟」

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的整合式衛星與地面網路營運商和一流的機上連網服務提供者Intelsat已經加入「Partner2Connect數位聯盟」(Partner2Connect Digital Coalition)。該聯盟是由國際電信聯盟(ITU)和聯合國(UN)發起的多利害關係者聯盟，Intelsat的參與為電信業創造了新機會，也為全世界帶來正向的經濟和社會影響。

透過該聯盟，Intelsat將提供衛星連接，將寬頻帶給那些難以觸及且得不到服務的未聯網人群以及數百萬缺少連網途徑的人。

Intelsat執行長Dave Wajsgras表示：「Partner2Connect數位聯盟是加速和促進數位融合的偉大倡議。為這一共同目標貢獻力量是Intelsat的使命之一，而開發能夠解決複雜通訊問題的創新型太空科技則是我們工作的核心。全球仍有數十億人沒有聯網。因此，我們需要共同努力，確保所有人都能受益於聯網，無論是通訊、工作還是取用醫療、教育或政府服務，在任何時候、任何情況下都應如此。」

Intelsat對聯盟的承諾如下：

承諾1：促進數位融合：透過真正的全球多軌統一網路塑造全球連接的未來

Intelsat承諾透過其軟體定義的多軌道5G統一網路的生態系統提供簡化的連接，為不間斷的全球寬頻服務樹立標竿。這個統一系統能夠在不同的科技和基礎設施上提供易於部署、端到端的無縫服務。

承諾2：促進數位融合：將連線性用作教育的基本工具，並在天然災害或人為災害期間提供援助

Intelsat承諾，在聯合國兒童基金會和國際電信聯盟發起的GIGA倡議的架購下，到2025年利用其無線上網解決方案來連接農村和偏遠地區的100所學校。聯網的學校有助於培養年輕人的數位素養，並成為社區、當地企業和服務的固定點。

根據數位融合承諾，Intelsat承諾簽署諒解備忘錄(MoU)，提供價值高達50萬美元的通話時間，以及必要的設備，以供災害期間使用。

承諾3：關於衛星連接用作數位轉型工具的案例研究

Intelsat的最後一項承諾是發佈闡述太空永續性的白皮書，並提供關於衛星用作數位轉型工具的案例研究和最佳實務。

關於Intelsat的承諾，Wajsgras進一步補充道：「建立有意義的通用連接是宏大的目標，而這一目標只有透過協作和合作才能達成。Intelsat很高興為聯盟帶來專長，幫助為那些仍未聯網的人帶來重要連接。」

如欲瞭解有關類似倡議的更多資訊，包括當地面基礎設施失效時，衛星解決方案如何成為受影響人口的基本解決方案，請點選此處。

關於Intelsat

Intelsat是衛星科技的基礎架構企業，在全球運行值得信賴的衛星電信網路。無論挑戰有多艱巨，我們都能利用自身無與倫比的專長和全球覆蓋範圍來讓民眾、企業和社區保持連接。Intelsat正在利用全球首個混合、多軌道、軟體定義的5G網路建構全球通訊的未來，該網路可在客戶最有需要的時間和地點提供簡單、無縫、安全的精準覆蓋。請在Intelsat.com關注全球互聯互通領域的領導者，並和我們一起「共創構想」(Imagine Here)。

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