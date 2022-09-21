Intelsat加入国际电信联盟“Partner2Connect数字联盟”

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的综合卫星与地面网络运营商和领先的机上连接服务提供商Intelsat已经加入“Partner2Connect数字联盟”(Partner2Connect Digital Coalition)。该联盟是由国际电信联盟(ITU)和联合国(UN)发起的一个多利益相关方联盟，Intelsat的参与为电信业创造了新机会，也为全世界带来了积极的经济社会影响。

通过该联盟，Intelsat将借助卫星连接，将宽带带给那些难以覆盖且得不到服务的未联网人群以及数百万缺少连接途径的人。

Intelsat首席执行官Dave Wajsgras表示：“Partner2Connect数字联盟是一项加速和促进数字融合的伟大倡议。为这一共同目标做出贡献是Intelsat的使命之一，而开发能够解决复杂通信问题的创新型空基技术则是我们工作的核心。全球仍有数十亿人没有联网。因此，我们需要共同努力，确保所有人都能受益于联网，无论是通信、工作还是获取医疗、教育或政府服务，在任何时候、任何情况下都应如此。”

Intelsat对联盟做出了如下承诺：

承诺1：促进数字融合：通过真正的全球多轨统一网络塑造全球连接的未来

Intelsat承诺通过其软件定义的多轨道5G统一网络的生态系统提供简化的连接，为不间断全球宽带服务树立标杆。这个统一系统能够在不同的技术和基础设施上提供易于部署、端到端的无缝服务。

承诺2：促进数字融合：将连接性作为基本教育手段，并在自然灾害或人为灾害期间提供援助

Intelsat承诺，在联合国儿童基金会和国际电信联盟发起的GIGA倡议的框架下，到2025年利用其无线互联网接入解决方案来连接100所农村和偏远地区的学校。联网的学校有助于培养年轻人的数字素养，并成为社区、当地企业和服务的固定点。

根据数字融合承诺，Intelsat承诺签署一份谅解备忘录(MoU)，提供价值高达50万美元的通话时间，以及必要的设备，以供灾害期间使用。

承诺3：关于卫星连接作为数字化转型手段的案例研究

Intelsat的最后一项承诺是发布阐述空间可持续性的白皮书，并提供关于卫星作为数字化转型工具的案例研究和最佳实践。

关于Intelsat的承诺，Wajsgras进一步补充道：“建立有意义的通用连接是一个宏大目标，而这一目标只有通过协作和合作才能实现。Intelsat很高兴为联盟带来专长，帮助为那些仍未联网的人带来重要连接。”

如需了解有关类似倡议的更多信息，包括当地面基础设施失效时，卫星解决方案如何成为受影响人口的基本解决方案，请点击此处。

关于Intelsat

作为卫星技术的基础架构企业，Intelsat在全球运营着值得信赖的卫星电信网络。无论挑战有多艰巨，我们都能利用自身无与伦比的专长和全球覆盖范围来让民众、企业和社区保持连接。Intelsat正在利用全球首个混合、多轨道、软件定义的5G网络构建全球通信的未来，该网络旨在于客户最有需要的时间和地点提供简单、无缝、安全的精准覆盖。通过Intelsat.com关注全球互联互通领域的领导者，并和我们一道“共创构想”(Imagine Here)。

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