Intelsat rejoint la coalition numérique Partner2Connect de l'UIT

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, opérateur de l'un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés du monde et principal fournisseur de connectivité en vol (IFC), a rejoint la coalition numérique Partner2Connect. Cette coalition est une alliance multipartite lancée par l'Union internationale des télécommunications (UIT) et les Nations unies (ONU). La participation d'Intelsat crée de nouvelles opportunités pour que les télécommunications aient un impact économique et social positif dans le monde.

Grâce à cette coalition, Intelsat fournira la connectivité par satellite pour donner accès au haut débit aux populations difficiles à atteindre et non desservies qui ne sont pas connectées à l'Internet, ainsi qu'à des millions de personnes qui n'ont aucun moyen de se connecter.

« La coalition numérique Partner2Connect est une excellente initiative pour accélérer et promouvoir l'inclusion numérique », a déclaré Dave Wajsgras, CEO d'Intelsat. « Participer à cet objectif commun fait partie de la mission d'Intelsat, et le développement d'une technologie spatiale innovante capable de résoudre des problèmes de communication complexes est au cœur de nos activités. Alors que des milliards de personnes dans le monde ne sont toujours pas connectées, nous devons joindre nos forces pour faire en sorte que chacun puisse bénéficier de la connectivité, que ce soit pour communiquer, travailler ou accéder à des services de santé, d'éducation ou gouvernementaux, à tout moment et en toute circonstance ».

L'engagement d'Intelsat envers la coalition comprend les éléments suivants :

Engagement 1 : faciliter l'inclusion numérique : l'avenir de la connectivité mondiale grâce à un réseau unifié multi-orbite véritablement mondial

Intelsat s'engage à établir la norme en matière de service haut débit mondial continu en offrant une connectivité simplifiée grâce à son écosystème de réseau unifié 5G multi-orbite défini par logiciel. Ce système unifié permet d'offrir des services de bout en bout fluides et faciles à déployer dans différentes technologies et infrastructures.

Engagement 2 : faciliter l'inclusion numérique : utiliser la connectivité comme un outil fondamental pour l'éducation et pour porter assistance en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

Intelsat s'engage à utiliser ses solutions d'accès Internet Wi-Fi pour connecter 100 écoles dans les zones rurales et isolées d'ici 2025 dans le cadre de l'initiative GIGA lancée par l'UNICEF et l'UIT. Les écoles connectées favorisent le développement de la culture numérique des jeunes adultes et deviennent des points d'ancrage pour les communautés, les entreprises locales et les services.

Dans le cadre de l'engagement d'inclusion, Intelsat s'engage à signer un protocole d'entente (P.E.) fournissant jusqu'à 500 000 dollars de temps d'antenne, ainsi que l'équipement nécessaire à utiliser lors de catastrophes.

Engagement 3 : études de cas sur la connectivité par satellite utilisée comme un outil de transformation numérique

L'engagement final d'Intelsat proposera des livres blancs pour illustrer la développement durable de l'espace et fournira des études de cas et les bonnes pratiques à respecter sur les satellites utilisés comme un outil de transformation numérique.

Concernant l'engagement d'Intelsat, M. Wajsgras a ajouté que « la mise en œuvre d'une véritable connectivité universelle est un objectif ambitieux, qui ne peut être atteint qu'en misant sur la collaboration et les partenariats. Intelsat est heureuse d'apporter son expertise à la coalition qui permettra d'offrir une connectivité significative aux personnes qui ne sont encore pas connectées ».

Pour obtenir de plus amples informations sur des initiatives similaires, notamment lorsque les infrastructures terrestres ont fait défaut et que les solutions satellitaires sont devenues la solution essentielle pour les populations touchées, veuillez cliquer ici.

À propos d'Intelsat

En tant qu'architectes fondateurs de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous mettons à profit notre expertise inégalée et notre envergure mondiale pour connecter les personnes, les entreprises et les communautés, aussi difficile que soit le défi. Intelsat construit l'avenir des communications mondiales avec le premier réseau 5G hybride, multi-orbites et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, fluide et sécurisée, précisément au moment et là où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez-vous ici », avec nous, à l'adresse suivante Intelsat.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.