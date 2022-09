Services financiers Innovation CIBC fournit du capital de croissance à Userlane

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni un capital de croissance à Userlane, une société de logiciels établie en Allemagne. Userlane utilisera les fonds pour élargir sa gamme de produits qui aident les entreprises à maîtriser plus facilement les logiciels d’entreprise et les processus connexes.

« L’investissement de Services financiers Innovation CIBC nous aidera à nous concentrer sur notre mission de devenir le fournisseur de choix des sociétés qui cherchent à maximiser leurs investissements dans des plateformes de logiciels à l’échelle de l’entreprise, a déclaré Hartmut Hahn, fondateur et chef de la direction de Userlane. « Au cours de la dernière année, nous avons continué d’élargir nos activités et de faire croître notre équipe. Maintenant, grâce au soutien de Services financiers Innovation CIBC, nous nous efforcerons de poursuivre ce développement et de nous positionner comme un acteur de premier plan sur notre marché, tout en continuant à ajouter des caractéristiques essentielles à notre mission que nous pouvons offrir à tous nos clients actuels. »

Lancée en 2015, Userlane est devenue une plateforme d’adoption numérique de premier plan conçue pour mobiliser les employés et les clients en offrant une expérience de logiciels harmonieuse. La plateforme de la société offre une accessibilité simplifiée, des communications directes dans l’application et des analyses transparentes des utilisateurs, ce qui permet aux clients d’exploiter les logiciels sans formation ni soutien officiels.

« Nous sommes ravis de soutenir Userlane dans son évolution et sa croissance », a déclaré Sean Duffy, directeur général du bureau de Services financiers Innovation CIBC au Royaume-Uni. « La plateforme de formation et de perfectionnement de Userlane lui a permis de devenir un leader dans son secteur, attirant de nouveaux clients chaque jour. Notre équipe a hâte de soutenir Userlane dans ce parcours emballant. »

Userlane est également soutenue, entre autres, par Five Elms Capital.

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos du groupe Userlane

Userlane est une plateforme d’adoption numérique primée qui aide les entreprises du monde entier à maximiser l’adoption et l’utilisation de logiciels. En mettant en œuvre des tutoriels interactifs dans l’application et un soutien contextuel en temps réel, Userlane aide les utilisateurs à se familiariser avec de nouveaux logiciels. Comptant plus de 200 clients à l’échelle mondiale, la société est l’une des 50 plus grandes entreprises technologiques en démarrage en Europe. Pour en savoir plus, visitez le site www.userlane.com.