Akur8 et Milliman annoncent l’expansion mondiale de leur alliance stratégique, ainsi qu'un atelier et un panel communs à ITC Vegas 2022

NEW YORK et SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Akur8, la solution de tarification assurantielle de nouvelle génération, et Milliman, l'un des principaux cabinets mondiaux de conseil et d'actuariat, sont heureux d'annoncer l’expansion mondiale de leur alliance stratégique. En joignant leurs efforts, Milliman et Akur8 automatisent le processus de tarification assurantielle et apportent des services de conseil aux compagnies d'assurance non-vie, aux insurtechs et aux MGAs, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d’Akur8 améliore leur processus de tarification à l’aide d’une technologie propriétaire, basée sur l’Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l’explicabilité des modèles est en effet l’une des clés de la solution d’Akur8, combinée à d’excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

En conjuguant le logiciel d'Akur8 et l'expertise de Milliman en matière de données, d'actuariat et de risque, les assureurs non-vie, les insurtechs et les MGAs bénéficient d’une solution de tarification améliorée complète et évolutive, d’équipes de tarification expertes, d’une modélisation plus précise, d’une gouvernance interne améliorée, d’un délai de mise sur le marché plus rapide et d’une conformité totale. Pour faire connaître cette offre jointe, les dirigeants d'Akur8 et de Milliman présenteront ensemble l'atelier « Insurance Pricing and Underwriting Innovation - a Strategic Imperative » lors de la conférence mondiale InsureTech Connect (ITC) Vegas 2022 qui se tiendra prochainement.

"La rentabilité des assureurs IARD se resserrant sous l'effet de l'inflation et d'un marché difficile, il est essentiel d'utiliser des approches innovantes pour améliorer l'efficacité, la précision et la rapidité de la tarification assurantielle", a déclaré Richard Lord, Global Practice Director for Property & Casualty chez Milliman. "L'alliance étendue de Milliman avec Akur8 offre une solution unique de tarification améliorée pour les assureurs et les insurtechs dans le monde entier."

« Milliman se spécialise dans le développement et l'amélioration des produits d'assurance sur les marchés traditionnels et émergents, où il est essentiel de disposer d'un outil tarification agile, transparent et auditable, et Akur8 répond à ce besoin », a déclaré Sheri Scott, Principal and Consulting Actuary chez Milliman. « Ensemble, nous avons lancé avec succès une offre jointe alliant la solution de tarification assurantielle d'Akur8 et les services de conseil de Milliman dans 13 pays sur cinq continents, et nous espérons prolonger cette expansion ».

"Nous sommes ravis de continuer à construire et à développer notre solide alliance mondiale avec Milliman. La combinaison de l’IA propriétaire transparente d'Akur8 et de l'expertise actuarielle et de gestion des données de Milliman crée une solution insurtech révolutionnaire, qui dépasse les anciennes méthodes conventionnelles ", a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Nous avons activement renforcé notre présence mondiale au cours des derniers mois, et ce partenariat stratégique étendu avec Milliman pour offrir nos performances combinées aux assureurs non-vie, aux insurtechs et aux MGAs du monde entier est une évolution naturelle pour Akur8 ", a ajouté Brune de Linares, Chief Client Officer chez Akur8.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %. Akur8 compte déjà plus de 50 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

À propos de Milliman

Milliman est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et services actuariels et assimilés. L’entreprise offre des services de conseil dans les domaines de l’assurance Dommages et Santé, de l'assurance-vie, des services financiers et des avantages sociaux. Fondée en 1947, Milliman est une société indépendante avec des bureaux dans les principales villes du monde.

