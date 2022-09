Monument Re neemt herverzekeringsovereenkomst over van Enhanzed Re

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Monument Re heeft vandaag aangekondigd dat het akkoord is gegaan met de vernieuwing van een retrocessieovereenkomst van Enhanzed Reinsurance Ltd ("Enhanzed Re") aan Monument Re. Enhanzed Re is een dochteronderneming van Enstar Group Limited ("Enstar"). De retrocessieovereenkomst werd oorspronkelijk opgesteld in 2020 en heeft betrekking op een blok lijfrentepolissen. Er zijn geen wijzigingen in de onderliggende voorwaarden, aangezien Monument Re alle rechten, aansprakelijkheden en verplichtingen van de retrocessionaris op grond van de vernieuwingsovereenkomst zal overnemen. De portefeuille bestaat uit zowel uitgestelde lijfrentes als levensverzekeringspolissen.

Manfred Maske, Group CEO van Monument Re, verklaarde: "We zijn zeer verheugd dat we een akkoord hebben bereikt met Enhanzed Re. De vernieuwing van deze portefeuille is in lijn met onze herverzekeringsstrategie en risicobereidheid en past precies in onze snelgroeiende herverzekeringsportefeuille."

Monument Re Limited is een herverzekeraar en vermogensconsolidator met een bewezen staat van dienst in de overname en exploitatie van portefeuilles of directe verzekeraars in Europa. Monument Re is aanwezig in Bermuda, dat samen met Zwitserland volledige Solvency II-gelijkwaardigheid heeft. De Monument Re Group is ook actief via zijn dochterondernemingen in België, Ierland, het eiland Man, Guernsey en Luxemburg, met filialen in Spanje, Italië en Duitsland. Elke entiteit is onderworpen aan lokale regelgeving en Monument Re staat onder groepstoezicht van de Bermuda Monetary Authority.

Enstar is een op de NASDAQ genoteerde, toonaangevende wereldwijde verzekeringsgroep die innovatieve oplossingen voor kapitaalvrijmaking biedt via haar netwerk van groepsmaatschappijen in Bermuda, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa, Australië en andere internationale locaties. Als marktleider op het vlak van het voltooien van legacy acquisities heeft Enstar meer dan 100 bedrijven en portefeuilles verworven sinds haar oprichting in 2001. Ga voor meer informatie over Enstar naar www.enstargroup.com.

