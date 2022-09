Monument Re reprend le contrat de réassurance d'Enhanzed Re

HAMILTON, Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Monument Re a annoncé aujourd'hui avoir accepté le transfert par novation d'un contrat de rétrocession d'Enhanzed Reinsurance Ltd (« Enhanzed Re ») à Monument Re. Enhanzed Re est une filiale d'Enstar Group Limited (« Enstar »). Le contrat de rétrocession a été initialement conclu en 2020, et couvre un portefeuille de polices de rentes. Aucun changement n'a été apporté aux conditions sous-jacentes, car Monument Re assumera la totalité des droits, des responsabilités et des obligations du rétrocessionnaire en vertu de l'accord de transfert. Le portefeuille se compose à la fois de rentes différées et de polices vie entière.

Manfred Maske, président-directeur général du groupe Monument Re, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir conclu un accord avec Enhanzed Re. Le transfert de ce portefeuille est en phase avec notre stratégie de réassurance et notre propension au risque et s'inscrit parfaitement dans notre portefeuille de réassurance en pleine croissance ».

FIN.

Monument Re Limited est un réassureur et un consolidateur d'actifs qui a fait ses preuves dans l'acquisition et l'exploitation de portefeuilles ou d'assureurs directs en Europe. Monument Re est présent aux Bermudes, qui ont une équivalence complète avec Solvabilité II, ainsi qu'en Suisse. Le Groupe Monument Re opère également par l'intermédiaire de ses filiales en Belgique, en Irlande, sur l'île de Man, à Guernesey et au Luxembourg, et de ses succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Chaque entité est soumise à la réglementation locale et Monument Re est soumise à la Supervision du Groupe par l'autorité monétaire des Bermudes.

Enstar est un groupe d'assurance mondial de premier plan, coté au NASDAQ, qui offre des solutions innovantes de libération de capital grâce à son réseau de sociétés du groupe aux Bermudes, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie et dans d'autres pays. Figure emblématique du marché en matière d'acquisitions d'entreprises anciennes, Enstar a acquis plus de 100 sociétés et portefeuilles depuis sa création en 2001. Pour plus d'informations sur Enstar, rendez-vous sur www.enstargroup.com.

Pour plus d'informations :

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.monumentregroup.com ou contacter Fiona Davies par e-mail à info@monumentregroup.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.