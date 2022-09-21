Kyndryl推出新平臺Kyndryl Bridge，協調IT資產並推動業務成長

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的IT基礎設施服務提供者Kyndryl (NYSE: KD)今天宣佈推出新的開放式整合平臺，讓企業領導人能夠即時瞭解其複雜的IT資產，並對任務關鍵型業務的客製化擁有前所未有的控制能力。

Kyndryl Bridge充分利用Kyndryl的核心科技優勢，擁有數十年的專長、運算數據模式和智慧財產權(IP)，可產生可行的見解，進而重新定義企業改善和加速其人工智慧驅動的分析和業務目標的方式。透過這種方式，它在數位業務和推動其發展的科技之間創造了一條不間斷的路徑。Kyndryl Bridge旨在迎合客戶現今的需求，支援互通性，使他們已經瞭解和信任的工具能充分發揮價值。

Kyndryl董事長兼執行長Martin Schroeter表示：「處理複雜問題是Kyndryl的強項，也是客戶最需要的能力。Kyndryl Bridge將成為我們的客戶和Kyndryl更高效地運行各自任務關鍵型基礎設施和展開數位轉型之旅的方式之一。Kyndryl致力於改變IT服務的交付方式，而Kyndryl Bridge則是我們長期策略任務的核心，即發展我們的聯盟合作夥伴生態系統，利用工具和IP創建穩健的先進交付系統，並最終將更多的專長和心力投注於為客戶提供規模化優質服務之中。」

縱觀全球經濟，數位現代化行動已然成為當今第一大商業話題，60%的資訊長將之視為他們在2022年最關鍵的成長驅動力。然而，業務和科技的複雜性，以及IT關鍵技能的短缺，已造成大多數企業的進展減緩。Kyndryl正在大力創新，透過平臺化服務提供解決方案，以加速其客戶的數位業務歷程。

IDC外包和託管雲端服務專案副總裁David Tapper表示：「如今的企業IT負責人管理著日益複雜的IT資產，這些資產需要加強監督、互通性和AI驅動的分析，以避免受到挑戰和停機。Kyndryl Bridge有能力連接企業多年投資的大量工具、工作流程和業務流程，同時提供即時的可行見解和建議，這對參與全球經濟的企業來說是重大利多。」

Kyndryl Bridge可整合並連接參與全球經濟的企業所依賴的複雜管理和流程工具。其具備的功能已將企業每台伺服器每月的事件發生量平均減少了74%。

Kyndryl科技長Antoine Shagoury表示：「讓負責人減少對IT系統管理的關注，他們便可以建立並大力支持數位業務策略，同時釋放IT資源以專注於價值更高的工作。Kyndryl Bridge提供了更多獲取重要工具的機會及更大的控制能力，而Kyndryl則是雲端、資料和人工智慧、安全和韌性、主機現代化及IT資產其他重要方面的專家。」

Kyndryl Bridge在設計時考慮了可配置性，並不斷演進，以部署來自Kyndryl及其廣泛和不斷壯大的合作夥伴生態系統的現成工業規模級解決方案。其智慧管理工具由自動化和人工智慧技術提供支援，將為科技領導人提供即時洞察力，以防止停機並有助於預測未來需求和成本。

思科全球策略合作夥伴和聯合銷售副總裁Nick Holden表示：「隨著客戶加速數位轉型，Kyndryl新推出的數位整合平臺有助於提供豐富的資料洞察、解決方案自動化和服務交付專長。Kyndryl Bridge是巨大進步，使Kyndryl和思科能夠提供雙方共同客戶所要求的業務成果。」

對於客戶來說，平臺能夠充分發揮原生多雲能力方面的優勢，並提供「即服務」(aaS)操作環境。它被設計成策略性數位中心，並將隨著時間而持續擴大和成長，將Kyndryl的先進科技和工具與全球經濟幾乎每個領域的深厚產業專長和高瞻遠矚的創新者聯繫起來。

關於Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD)是全球首屈一指的IT基礎設施服務提供者，為60多個國家的數千家企業客戶提供服務。公司對全球每天都依賴且複雜的任務關鍵型資訊系統進行設計、建構、管理和現代化改造。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.kyndryl.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。