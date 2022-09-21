Kyndryl推出新平台Kyndryl Bridge，协调IT资产并推动业务增长

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球首屈一指的IT基础设施服务提供商Kyndryl (NYSE: KD)今天宣布推出新的开放式集成平台，让企业领导人能够实时了解其复杂的IT资产，并对任务关键型业务的定制拥有前所未有的控制能力。

Kyndryl Bridge充分利用了Kyndryl的核心技术优势，拥有数十年的专长、操作数据模式和知识产权(IP)，可产生可行的见解，进而重新定义企业改善和加速其人工智能驱动的分析和业务目标的方式。通过这种方式，它在数字化业务和推动其发展的技术之间创造了一条不间断的路径。Kyndryl Bridge旨在满足客户的当下需求，实现互操作性，使他们已经了解和信任的工具的价值最大化。

Kyndryl董事长兼首席执行官Martin Schroeter表示：“处理复杂问题是Kyndryl的强项，也是客户最需要的能力。Kyndryl Bridge将成为我们的客户和Kyndryl更高效地运行各自任务关键型基础设施和开展数字化转型之旅的方式之一。Kyndryl致力于改变IT服务的交付方式，而Kyndryl Bridge则是我们长期战略任务的核心，即发展我们的联盟合作伙伴生态系统，利用工具和IP创建稳健的先进交付系统，并最终将更多的专长和专注力投入到为客户提供规模化优质服务之中。”

纵观全球经济，数字现代化进程已然成为当今第一大商业话题，60%的首席信息官将之视为他们在2022年最关键的增长驱动力。然而，业务和技术的复杂性，以及IT关键技能的短缺，已造成大多数企业的前行步伐减缓。Kyndryl正在大力创新，通过平台化服务提供解决方案来加速其客户的数字化商业之旅。

IDC外包和托管云服务项目副总裁David Tapper表示：“如今的企业IT负责人管理着日益复杂的IT资产，这些资产需要加强监督、互操作性和AI驱动的分析，以避免受到挑战和停机。Kyndryl Bridge有能力连接企业多年投资的大量工具、工作流程和业务流程，同时提供实时的可行见解和建议，这对参与全球经济的企业来说是一个重大利好。”

Kyndryl Bridge可集成并连接参与全球经济的企业所依赖的复杂管理和流程工具。其具备的功能已将企业每台服务器每月的事件发生量平均减少了74%。

Kyndryl首席技术官Antoine Shagoury表示：“通过让负责人能够减少对IT系统管理的关注，他们可以建立并大力支持数字化业务战略，同时释放IT资源来专注于价值更高的工作。Kyndryl Bridge提供了更多获取重要工具的机会并给予了更大限度的控制，而Kyndryl则是云、数据和人工智能、安全和复原力、主机现代化及IT资产其他重要方面的专家。”

Kyndryl Bridge在设计时考虑了可配置性，并不断演进，以部署来自Kyndryl及其广泛和不断壮大的合作伙伴生态系统的现成的工业规模级解决方案。其智能管理工具由自动化和人工智能技术提供支持，将为技术领袖提供实时洞察力，以防止停机，并更好地预测未来需求和成本。

思科全球战略合作伙伴和联合销售副总裁Nick Holden表示：“随着客户加速数字化转型，Kyndryl新推出的数字化集成平台可帮助提供丰富的数据洞见、解决方案自动化和服务交付专长。Kyndryl Bridge是一个巨大进步，使Kyndryl和思科能够提供双方共同客户所要求的业务成果。”

对于客户来说，平台能够充分发挥原生多云能力方面的优势，并提供“即服务”(aaS)操作环境。它被设计成战略性数字化中心，并将随着时间的推移而继续扩大和发展，将Kyndryl的先进技术和工具与全球经济几乎每个领域的深厚行业专长和高瞻远瞩的创新者联系起来。

关于Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD)是全球首屈一指的IT基础设施服务提供商，为60多个国家的数千家企业客户提供服务。公司对全球每天都依赖的复杂的任务关键型信息系统进行设计、构建、管理和现代化改造。如需了解更多信息，请访问www.kyndryl.com。

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