Kyndryl apresenta Kyndryl Bridge, uma nova plataforma para orquestrar as propriedades de TI e impulsionar o crescimento empresarial

Kyndryl Bridge integrates and connects the complex management and process tools that enterprises throughout the global economy rely upon. (Photo: Business Wire)

Antoine Shagoury, Kyndryl’s Chief Technology Officer, discusses how Kyndryl Bridge is designed to meet customers where they are today, enabling interoperability that maximizes the value of tools they already know and trust.

Kyndryl Introduces New Platform, Kyndryl Bridge, to Orchestrate IT Estates and Drive Business Growth (Graphic: Business Wire)

NOVA YORK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Kyndryl (NYSE: KD), maior prestadora de serviços de infraestrutura de TI do mundo, anunciou hoje uma nova plataforma de integração aberta que oferece às lideranças de negócios informações em tempo real sobre suas complexas propriedades de TI e controle sem precedentes sobre a personalização de suas operações de missão crítica.

O Kyndryl Bridge aproveita os principais pontos fortes da tecnologia da Kyndryl. Ele reúne décadas de experiência, padrões de dados operacionais e IP para gerar conhecimentos práticos que redefinem como as empresas melhoram e aceleram suas análises e objetivos de negócios baseados em IA. Ao fazer isso, cria um caminho ininterrupto entre os negócios digitais e a tecnologia que os impulsiona. O Kyndryl Bridge foi projetado para atender os clientes atuais, permitindo a interoperabilidade que maximiza o valor das ferramentas que eles já conhecem e confiam.

“Lidar com a complexidade é o que a Kyndryl faz de melhor e a maior necessidade dos clientes. O Kyndryl Bridge será uma maneira de nossos clientes e da Kyndryl administrarem melhor sua infraestrutura de missão crítica e suas jornadas de transformação digital”, disse Martin Schroeter, presidente e CEO da Kyndryl. “A Kyndryl está comprometida em transformar a forma como os serviços de TI são fornecidos e o Kyndryl Bridge é peça fundamental da nossa missão estratégica de longo prazo que visa aumentar nosso ecossistema de parcerias, usar ferramentas e IP para criar um sistema de entrega avançado e consistente e, finalmente, dedicar mais experiência e foco para melhor atender os clientes em escala.”

Na economia mundial atual, os esforços de modernização digital ocupam um lugar de destaque nas agendas corporativas, com 60% de CIOs citando esse fator de crescimento como o mais crucial em 2022. No entanto, a complexidade dos negócios e da tecnologia — juntamente com a escassez de habilidades essenciais de TI — retardou o progresso na maioria das empresas. A Kyndryl está acelerando as jornadas de negócios digitais de seus clientes inovando para fornecer soluções por meio de serviços habilitados para plataforma.

“As lideranças corporativas de TI de hoje em dia são responsáveis pelo gerenciamento de propriedades de TI cada vez mais complexas que exigem maior supervisão, interoperabilidade e análises baseadas em IA para evitar desafios e períodos de inatividade”, comentou David Tapper, vice-presidente do programa de Terceirização e Serviço de Nuvem Gerenciado da IDC. “A capacidade do Kyndryl Bridge de conectar as várias ferramentas, fluxos de trabalho e processos nos quais as empresas passaram anos investindo, ao mesmo tempo em que fornece informações e recomendações práticas em tempo real, é uma proposta poderosa para os negócios em toda a economia mundial.”

O Kyndryl Bridge integra e conecta as ferramentas complexas de gerenciamento e processo nas quais as empresas confiam. Seus recursos reduziram, em média, o número de incidentes por servidor por mês em 74%.

“Ao permitir que as lideranças se concentrem menos no gerenciamento de sistemas de TI, elas podem desenvolver e apoiar suas estratégias de negócios digitais enquanto liberam recursos de TI para trabalhos de maior valor”, afirmou Antoine Shagoury, diretor de Tecnologia da Kyndryl. “A plataforma fornece maior acesso e controle sobre ferramentas críticas, além de especialistas da Kyndryl em nuvem, dados e IA, segurança e resiliência, modernização do mainframe e outros aspectos importantes da propriedade de TI.”

Projetado com a capacidade de configuração em mente, o Kyndryl Bridge está evoluindo para implementar soluções em escala industrial, prontas para usar, da Kyndryl e de seu amplo e crescente ecossistema de parcerias. Suas ferramentas de gerenciamento inteligente, alimentadas por automação e IA, fornecerão às lideranças de tecnologia informações em tempo real para evitar os períodos de inatividade e prever melhor as necessidades e custos futuros.

“À medida que os clientes aceleram sua transformação digital, a nova plataforma de integração digital da Kyndryl pode ajudar a fornecer informações detalhadas sobre dados, automação de soluções e experiência na prestação de serviços”, disse Nick Holden, vice-presidente de Parcerias Estratégicas Globais e Venda Conjunta da Cisco. “O Kyndryl Bridge é um grande passo para permitir que Kyndryl e Cisco forneçam os resultados de negócios exigidos pelos nossos clientes em comum.”

No caso dos clientes, a plataforma maximiza os benefícios dos recursos nativos de várias nuvens e oferece um ambiente operacional “como serviço” (aaS). Ele foi projetado para ser um centro digital estratégico, que continuará se expandindo e crescendo ao longo do tempo, conectando a tecnologia e as ferramentas avançadas da Kyndryl a um amplo banco de experiência no setor e pessoas inovadoras com visão de futuro em praticamente todos os setores da economia mundial.

