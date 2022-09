Kyndryl présente une nouvelle plateforme, Kyndryl Bridge, visant à orchestrer les parcs informatiques et stimuler la croissance des entreprises

Kyndryl Bridge integrates and connects the complex management and process tools that enterprises throughout the global economy rely upon. (Photo: Business Wire)

Antoine Shagoury, Kyndryl’s Chief Technology Officer, discusses how Kyndryl Bridge is designed to meet customers where they are today, enabling interoperability that maximizes the value of tools they already know and trust.

Kyndryl Introduces New Platform, Kyndryl Bridge, to Orchestrate IT Estates and Drive Business Growth (Graphic: Business Wire)

Kyndryl Introduces New Platform, Kyndryl Bridge, to Orchestrate IT Estates and Drive Business Growth (Graphic: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Kyndryl (NYSE:KD), le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde, a annoncé aujourd'hui une nouvelle plateforme d'intégration ouverte offrant aux chefs d'entreprise des informations en temps réel sur leurs parcs informatiques complexes et un contrôle sans précédent de la personnalisation de leurs opérations critiques.

Kyndryl Bridge exploite les principaux atouts technologiques de Kyndryl. La plateforme rassemble des décennies d'expertise, de modèles de données opérationnelles et de propriété intellectuelle pour générer des informations exploitables qui redéfinissent la façon dont les entreprises améliorent et accélèrent leurs analyses et objectifs commerciaux gérés par IA. Ce faisant, elle crée un lien ininterrompu entre l'entreprise numérique et la technologie qui la pilote. Kyndryl Bridge est conçu pour rencontrer les clients là où ils se trouvent aujourd'hui, permettant une interopérabilité qui maximise la valeur des outils qu'ils connaissent déjà et auxquels ils font confiance.

« Gérer la complexité est ce que Kyndryl fait le mieux et ce dont les clients ont le plus besoin. Kyndryl Bridge sera un moyen aussi bien pour nos clients que pour Kyndryl de mieux gérer leur infrastructure critique et leurs parcours de transformation numérique », déclare Martin Schroeter, président-directeur général de Kyndryl. « Kyndryl s'engage à transformer la manière dont les services informatiques sont fournis et Kyndryl Bridge est au cœur de notre mission stratégique à long terme consistant à développer notre écosystème de partenaires d'alliance, à utiliser des outils et la propriété intellectuelle pour créer un système de livraison avancé et robuste, et enfin à consacrer plus d'expertise et d’attention pour mieux servir les clients à grande échelle. »

Dans l'ensemble de l'économie mondiale, les efforts de modernisation numérique figurent en tête des priorités des entreprises d'aujourd'hui, 60 % des DSI la citant comme leur principal moteur de croissance en 2022. Cependant, la complexité des affaires et de la technologie, ainsi qu'une pénurie de compétences informatiques essentielles, ont ralenti les progrès de la plupart des entreprises. Kyndryl accélère les parcours commerciaux numériques de ses clients en innovant pour fournir des solutions par l’intermédiaire de services sur plateforme.

« Aujourd'hui, les dirigeants d’entreprises informatiques sont responsables de la gestion de parcs informatiques de plus en plus complexes qui exigent une surveillance, une interopérabilité et des analyses accrues basées sur l'IA pour éviter les défis et les temps d'arrêt », explique David Tapper, vice-président de programme, externalisation et service de cloud géré chez IDC. « La capacité de Kyndryl Bridge à connecter les nombreux outils, flux de travail et processus dans lesquels les entreprises ont passé des années à investir, tout en fournissant des informations et des recommandations exploitables en temps réel, est une proposition alléchante pour les entreprises de l'économie mondiale. »

Kyndryl Bridge intègre et connecte les outils de gestion et de processus complexes sur lesquels les entreprises de l'économie mondiale s'appuient. Ses capacités ont, en moyenne, réduit le nombre d'incidents par serveur et par mois pour les entreprises de 74 %.

« En permettant aux dirigeants de moins se concentrer sur la gestion des systèmes informatiques, ils peuvent développer et soutenir leurs stratégies commerciales numériques tout en libérant des ressources informatiques pour un travail à plus grande valeur ajoutée », ajoute Antoine Shagoury, directeur de la technologie de Kyndryl. « La plateforme offre un accès et un contrôle accrus des outils critiques aux experts de Kyndryl dans le cloud, les données et l'IA, la sécurité et la résilience, la modernisation du système informatique et d'autres aspects importants du parc informatique. »

Conçu dans un souci de configurabilité, Kyndryl Bridge évolue pour déployer des solutions prêtes à l'emploi à l'échelle industrielle de Kyndryl et de son vaste écosystème de partenaires en pleine croissance. Ses outils de gestion intelligents, soutenus par l'automatisation et l'IA, fournissent aux dirigeants technologiques des informations en temps réel pour éviter les temps d'arrêt et mieux prévoir les besoins et les coûts futurs.

« Tandis que les clients accélèrent leur transformation numérique, la nouvelle plateforme d'intégration numérique de Kyndryl peut aider à fournir des informations riches sur les données, l'automatisation des solutions et l'expertise en matière de prestation de services », déclare Nick Holden, vice-président, Cisco Global Strategic Partners and Co-sell. « Kyndryl Bridge est un grand pas en avant pour permettre à Kyndryl et Cisco de fournir les résultats commerciaux exigés par nos clients communs. »

Pour les clients, la plateforme maximise les avantages des capacités multi-cloud natives et offre un environnement d'exploitation « en tant que service » (aaS). Elle est conçue en tant que hub numérique stratégique, qui continuera à se développer et à évoluer au fil du temps, reliant la technologie et les outils de pointe de Kyndryl à une expertise approfondie de l'industrie et à des innovateurs pionniers dans pratiquement tous les secteurs de l'économie mondiale.

À propos de Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) est le plus grand fournisseur de services d'infrastructure informatique au monde, desservant des milliers d'entreprises clientes dans plus de 60 pays. La société conçoit, construit, gère et modernise les systèmes d'information complexes et critiques dont le monde dépend chaque jour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kyndryl.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.