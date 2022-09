Kyndryl präsentiert seine neue Plattform Kyndryl Bridge zur Orchestrierung von IT-Beständen und zur Unterstützung des Unternehmenswachstums

Kyndryl Bridge integrates and connects the complex management and process tools that enterprises throughout the global economy rely upon. (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Kyndryl (NYSE: KD), der weltweit größte IT-Infrastruktur-Dienstleister, stellte heute eine neue offene Integrationsplattform vor, die Führungskräften in Unternehmen Echtzeit-Einblicke in ihre komplexen IT-Bestände gewährt und ihnen eine noch nie dagewesene Kontrolle über die Individualisierung ihrer geschäftskritischen Abläufe verschafft.

Kyndryl Bridge macht sich die technologischen Kernkompetenzen von Kyndryl zunutze. Sie kombiniert jahrzehntelange Erfahrung, betriebliche Datenmuster und geistiges Eigentum zur Generierung umsetzbarer Erkenntnisse, mit denen Unternehmen ihre KI-gestützten Analysen und Geschäftsziele auf völlig neue Weise verbessern und beschleunigen können. So entsteht ein lückenloser Pfad zwischen dem Digitalgeschäft und der dafür erforderlichen Technologie. Kyndryl Bridge wurde dafür konzipiert, Kunden dort zu erreichen, wo sie sich heute befinden, und sorgt so für eine Interoperabilität, die den Wert der Tools maximiert, die sie bereits kennen und denen sie vertrauen.

“Der Umgang mit Komplexität ist das, was Kyndryl am besten kann und was die Kunden am dringendsten benötigen. Kyndryl Bridge wird für unsere Kunden und Kyndryl selbst eine Möglichkeit schaffen, ihre jeweiligen geschäftskritischen Infrastrukturen und digitalen Transformationsprozesse besser om Griff zu behalten”, sagte Martin Schroeter, Chairman und Chief Executive Officer von Kyndryl. “Kyndryl verfolgt das erklärte Ziel, die Art und Weise grundlegend neu zu definieren, wie IT-Services bereitgestellt werden. Dabei bildet Kyndryl Bridge das Kernstück unserer langfristigen strategischen Mission, unser Ökosystem von Allianzpartnern zu vergrößern und Tools und geistiges Eigentum dafür zu nutzen, ein robustes, fortschrittliches Bereitstellungssystem zu schaffen, und letztlich mehr Fachwissen und Konzentration darauf zu verwenden, Kunden in großem Umfang optimal zu betreuen.”

Überall in der Weltwirtschaft stehen Bemühungen um die digitale Modernisierung ganz oben auf der Tagesordnung der Unternehmen. 60 Prozent aller IT-Verantwortlichen nennen dies als ihren wichtigsten Wachstumstreiber im Jahr 2022. Allerdings hat die Komplexität der Geschäftstätigkeit und Technologie - verbunden mit einem Mangel an wichtigen IT-Qualifikationen - in den meisten Unternehmen das Vorankommen auf diesem Weg verlangsamt. Kyndryl beschleunigt die Entwicklung der digitalen Geschäftsprozesse seiner Kunden durch die Bereitstellung innovativer Lösungen über plattformgestützte Dienste.

“Die IT-Führungskräfte in Unternehmen sind heute für die Verwaltung von immer komplexeren IT-Systemen verantwortlich, die mehr Aufsicht, Interoperabilität und KI-gestützte Analyseverfahren erfordern, um Schwierigkeiten und Ausfallzeiten zu vermeiden”, sagt David Tapper, Program VP, Outsourcing and Managed Cloud Service, bei IDC. “Die Fähigkeit von Kyndryl Bridge, die vielen Tools, Arbeitsabläufe und Prozesse, in die Unternehmen jahrelang investiert haben, miteinander zu kombinieren und zugleich praktisch umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen in Echtzeit zu liefern, ist ein leistungsstarkes Instrument für Unternehmen in der gesamten Weltwirtschaft.”

Kyndryl Bridge integriert und verknüpft die komplexen Management- und Prozess-Tools, auf die Unternehmen in der gesamten Weltwirtschaft angewiesen sind. Die Fähigkeiten dieser Plattform haben die Anzahl der Störfälle pro Server und Monat für Unternehmen um durchschnittlich 74 Prozent reduziert.

“Wenn sich Führungskräfte weniger mit dem Management von IT-Systemen beschäftigen müssen, können sie ihre Strategien für das Digitalgeschäft entwickeln und unterstützen, und zugleich werden IT-Ressourcen für höherwertige Aufgaben freigesetzt”, sagte Antoine Shagoury, Chief Technology Officer von Kyndryl. “Diese Lösung bietet bessere Zugriffs- und Kontrollmöglichkeiten auf kritische Tools und Kyndryl-Experten für Cloud, Daten und KI, Sicherheit und Resilienz, Mainframe-Modernisierung und andere wichtige Aspekte des IT-Bestands.”

Kyndryl Bridge wurde mit Blick auf gute Konfigurierbarkeit entwickelt, so dass sofort einsatzbereite Lösungen im industriellen Maßstab von Kyndryl und seinem umfangreichen und weiter wachsenden Partner-Ökosystem implementiert werden können. Seine intelligenten Management-Tools, die auf Automatisierung und KI basieren, bieten Technologieführern Echtzeit-Einblicke, mit denen sich Ausfallzeiten vermeiden und künftige Anforderungen und Kosten besser prognostizieren lassen.

“Bei der Beschleunigung der digitalen Transformation kann die neue digitale Integrationsplattform von Kyndryl den Kunden dabei helfen, aussagekräftige Einblicke in die Daten zu gewinnen, Lösungen zu automatisieren und Know-how in der Bereitstellung von Dienstleistungen zu erwerben”, sagte Nick Holden, Vice President der Cisco-Organisation Global Strategic Partners und Co-Sell. “Kyndryl Bridge ist ein großer Schritt nach vorn und versetzt Kyndryl und Cisco in die Lage, die Geschäftsergebnisse zu erzielen, die von unseren gemeinsamen Kunden gefordert werden.”

Für die Kunden maximiert die Plattform die Vorteile der nativen Multi-Cloud-Fähigkeiten und stellt ihnen eine aaS-Betriebsumgebung ("as-a-service") zur Verfügung. Sie ist als strategischer digitaler Knotenpunkt konzipiert, der im Laufe der Zeit weiter expandieren und wachsen wird und die fortschrittlichen Technologien und Tools von Kyndryl mit einer umfassenden Auswahl von Branchenexperten und vorausschauenden Innovatoren aus praktisch allen Bereichen der Weltwirtschaft verbindet.

Über Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) ist der weltweit größte IT-Infrastruktur-Dienstleister und betreut Tausende von Unternehmenskunden in mehr als 60 Ländern. Das Unternehmen konzipiert, realisiert, verwaltet und modernisiert die komplexen geschäftskritischen Informationssysteme, auf die die Welt täglich angewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.kyndryl.com.

