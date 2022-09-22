斯倫貝謝和Aramco將合作為難以減碳的產業提供數位式永續發展解決方案

瑞士盧塞恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)和沙烏地阿拉伯石油公司(Aramco)宣佈，雙方計畫合作開發數位平臺，為難以減碳的產業部門提供永續發展解決方案。

擬議的平臺將使石油和天然氣、化工、公用事業、水泥和鋼鐵等產業中的公司能夠收集、測量、報告和驗證其碳排放，同時評估各種不同的減碳途徑。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch表示：「Aramco和斯倫貝謝希望利用雙方長期以來的合作和夥伴關係，打造數位式永續生態系統，使全球組織能夠管理其碳排放，並實現雄心勃勃的永續發展目標。在能源及難以減碳的工業部門希望邁向低碳未來時，這個永續發展平臺將改變情勢，提供變革的契機。」

Aramco技術服務資深副總裁Ahmad A. Al-Sa’adi表示：「這次合作可為兩家公司提供前所未有的機會，雙方將利用數位化技術來應付我們這一代人面臨的關鍵挑戰。同時，合作還將擴大沙烏地阿拉伯王國的數位能力，並可望利用斯倫貝謝的全球觸角，在全世界產生影響力。」

客戶將能夠測量和報告基線、目標、排放、補償和信用，有助於採用透明和靈活的解決方案，提高相關資料的可用性和能見度，從而更有效地管理碳足跡。

該平臺採用開放式架構，可延伸到產業當前和未來永續發展工作涉及到的其他方面，最終將包括水資源永續利用和管理、甲烷排放測量、減少和預防燃燒，以及碳捕集和儲存等工作流程。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力於與客戶合作來獲取能源。我們的員工來自160多個國家，他們提供一流的數位解決方案並部署創新科技，以幫助全球能源產業獲致績效和永續發展。借助涵蓋120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作來開發獲取能源的科技，以造福大眾。

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關於Aramco

Aramco是全球性的整合型能源和化學品公司。我們秉持「能源就是機會」的核心信念。從生產全世界大約八分之一的供油量到開發新的能源科技，我們的全球團隊致力於在我們的一切業務中創造影響力。我們專注於使資源更可靠、更永續和更有用。這有助於促進全世界的穩定和長期成長。

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