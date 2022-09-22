斯伦贝谢和沙特阿美将合作为难以实现碳减排的行业提供数字化可持续发展解决方案

瑞士卢塞恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)和沙特阿美(Aramco)宣布，双方计划合作开发一个数字平台，为难以实现减排的工业领域提供可持续发展解决方案。

拟开发的平台将使石油和天然气、化工、公用事业、水泥和钢铁等行业中的公司能够收集、测量、报告和验证其碳排放，同时评估各种不同的脱碳途径。

斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch表示：“沙特阿美和斯伦贝谢希望利用双方长期以来的合作和伙伴关系，打造一个数字化可持续生态系统，使全球组织能够管理其碳排放，并实现雄心勃勃的可持续发展目标。在能源及难以减排的工业领域希望迈向低碳未来时，这个可持续发展平台将打破格局，提供变革的契机。”

沙特阿美技术服务高级副总裁Ahmad A. Al-Sa’adi表示：“这次合作为两家公司提供了前所未有的机会，双方将利用数字化技术来应对我们这一代人面临的关键挑战。同时，合作还将扩大沙特阿拉伯王国的数字能力，并有望利用斯伦贝谢的全球影响力，在世界范围产生积极影响。”

客户将能够测量和报告基线、目标、排放、抵消和信用，有助于采用透明和灵活的解决方案，提高相关数据的可用性和可见性，从而更有效地管理碳足迹。

该平台基于开放式架构，可扩展到行业当前和未来可持续发展工作涉及到的其他方面，最终将包括水资源可持续利用和管理、甲烷排放测量、减少和预防燃烧，以及碳捕获和储存等工作流程。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问www.slb.com

关于沙特阿美

沙特阿美是一家综合能源和化学品跨国公司。我们秉持“能源就是机遇”的核心信念。从生产全世界大约八分之一的供油量到开发新能源技术，我们的全球团队致力于在我们的一切业务中创造影响力。我们专注于使资源更可靠、更加可持续和更有用。这有助于在世界范围内促进稳定和长期增长。

如需了解更多信息，请访问www.aramco.com

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所界定的“前瞻性陈述”，即任何非历史事实的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“或许”、“可以”、“相信”、“计划”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”、“似乎”、“目标”、“目的”、“渴望”、“旨在”、“潜在”、“预测”和其他类似词语。前瞻性陈述在不同程度上涉及不确定的事项，如对数字技术和伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续性和环境问题的目标、计划和预测的陈述；关于能源转型和全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进。此类陈述受风险和不确定性的影响，包括但不限于：无法从数字战略、倡议或合作伙伴关系中获得预期收益；无法实现碳排放目标；无法通过技术应对可持续性和探索方面的新挑战；以及在斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q和8-K表格中详述的其他风险和不确定性。如果一项或多项上述或其他风险或不确定性变为现实（或任何此类事态变化导致的影响），或者事实证明基本推断存在问题，那么实际成果或结果可能会与在我们前瞻性陈述中所描述的内容发生重大偏差。前瞻性陈述是预期性的，并不保证或承诺将实现目标或指标。关于环境、社会和其他可持续发展计划和目标的前瞻性陈述及其他陈述并不表示这些陈述对投资者而言一定是重要的，或需要在斯伦贝谢提交给SEC的文件中披露。此外，历史、当前和前瞻性的环境、社会和可持续性相关陈述可能基于仍在开发的用于衡量进展的标准、不断改进的内部控制和流程，以及未来可能会发生变化的假设。前瞻性陈述仅针对本新闻稿发布之日的情况，无论是否出现新信息、未来事件或其他原因，斯伦贝谢均不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

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