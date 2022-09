Schlumberger e Aramco cooperam em soluções de sustentabilidade digital para setores com dificuldade em reduzir o carbono

LUZERNA, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger e a Aramco anunciaram planos para cooperar e desenvolver uma plataforma digital que irá fornecer soluções de sustentabilidade para setores industriais com dificulade em reduzir o carbono.

A plataforma proposta irá permitir que empresas de setores como petróleo e gás, produtos químicos, serviços públicos, cimento e aço coletem, meçam, relatem e verifiquem suas emissões, além de avaliar diferentes caminhos de descarbonização.

"A Aramco e a Schlumberger esperam aproveitar nossa longa história de cooperação e parceria para fornecer um ecossistema de sustentabilidade digital que permita que organizações mundiais gerenciem suas emissões de carbono e alcancem metas de sustentabilidade ambiciosas", disse Olivier Le Peuch, diretor executivo da Schlumberger. "A plataforma de sustentabilidade será um divisor de águas para os setores de energia e da indústria com dificuldade em reduzir, à medida que buscam um futuro de baixo carbono."

"Esta cooperação representa uma oportunidade sem precedentes a ambas as empresas alavancarem a digitalização para enfrentar um dos desafios mais cruciais de nossa geração. Ao mesmo tempo, iria expandir as capacidades digitais no Reino da Arábia Saudita e aproveitar o alcance mundial da Schlumberger para causar potencialmente um impacto mundial", disse Ahmad A. Al-Sa'adi, vice-presidente sênior de Serviços Técnicos na Aramco.

Os clientes poderão medir e relatar patamares, metas, emissões, compensações e créditos, o que irá ajudá-los a administrar suas pegadas de carbono de modo mais eficaz, aumentando a disponibilidade e visibilidade de dados relevantes em uma solução transparente e flexível.

Com base em uma arquitetura aberta, a plataforma será extensível a outros aspectos dos esforços de sustentabilidade de setores, atuais e futuros, bem como incluirá fluxos de trabalho como sustentabilidade e gerenciamento da água, medição de emissões de metano, redução e prevenção de queima, além de captação de carbono e armazenamento.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (NYSE: SLB) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, vem fornecendo soluções digitais de liderança e implantando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade ao setor mundial de energia. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger coopera para criar tecnologia que desbloqueia o acesso à energia para benefício de todos.

Saiba mais em www.slb.com

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa internacional integrada de energia e produtos químicos. Somos movidos pela crença central de que energia é oportunidade. Desde a produção de cerca de um em cada oito barris de petróleo do mundo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe global se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos. Nós nos concentramos em tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis. Isto ajuda a promover a estabilidade e o crescimento a longo prazo em todo o mundo.

Saiba mais em www.aramco.com

Declaração de precaução referente a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas" dentro do significado das leis federais de valores mobiliários, ou seja, quaisquer declarações que não sejam fatos históricos. Em geral, tais declarações contêm palavras como "esperar", "é possível", "poder", "acreditar", "planejar", ​​"estimar", "pretender", "antecipar", "deveria", "poderia", "irá", "provavelmente", "meta", "objetivo", "aspirar", "visar", "potencial", "projetado" e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas tratam de assuntos que são, em graus variados, incertos, como previsões ou expectativas quanto à implantação ou benefícios antecipados de tecnologias e parcerias digitais; declarações sobre metas, planos e projeções em questão de sustentabilidade e meio ambiente; previsões ou expectativas quanto à transição energética e às mudanças climáticas mundiais; além de melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, mas não se limitando à incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos de estratégias, iniciativas ou parcerias digitais; a incapacidade de alcançar metas de emissões de carbono; a incapacidade da tecnologia de enfrentar novos desafios em sustentabilidade e exploração; bem como outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da Schlumberger, apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA. Se um ou mais destes ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se as suposições subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem variar materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas são de anelo e não garantias ou promessas de que os objetivos ou metas serão atingidos. Declarações prospectivas e outras relativas a planos e metas ambientais, sociais e de sustentabilidade não são uma indicação de que estas declarações são necessariamente relevantes aos investidores ou que devem ser divulgadas nas apresentações da Schlumberger junto à SEC. Além disto, declarações ambientais, sociais e de sustentabilidade históricas, atuais e prospectivas podem ter por base padrões para medir o progresso que ainda está em desenvolvimento, controles e processos internos que continuam evoluindo e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro. As declarações prospectivas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa, sendo que a Schlumberger se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.