Advent Technologies signe un contrat de fourniture de systèmes de piles à combustible avec l’État allemand de Brandebourg.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN) (« Advent » ou la « Société »), un leader de l’innovation dans les secteurs des piles à combustible et de la technologie de l’hydrogène, a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat de trois ans avec l’État allemand de Brandebourg pour la fourniture de systèmes de piles à combustible alimentés au méthanol, qui seront installés dans certains sites de communication critiques dans la région.

Les systèmes de piles à combustible alimentés au méthanol d’Advent seront utilisés comme source d’énergie de secours pour le réseau radio numérique BOS du Brandebourg, en remplacement des systèmes d’alimentation de secours fonctionnant au diesel sur plusieurs sites au cours des trois prochaines années. L’ancienne infrastructure de sécurité publique de l’Allemagne reposait sur un système radio analogique obsolète pour la communication. Le BOS est un moyen de communication numérique, crypté et sécurisé. Le nouveau réseau BOS permet aux premiers intervenants et aux autres responsables de la sécurité publique de communiquer facilement et en toute sécurité. Le réseau BOS couvre désormais 99,2 % du territoire allemand.

La solution d’Advent a été sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offres lancé par l’État allemand de Brandebourg, qui demandait aux entreprises spécialisées dans les piles à combustible et les technologies de l’hydrogène de soumettre des propositions de solutions durables et fiables d’alimentation électrique d’urgence. Avant la sélection d’Advent, les performances des piles à combustible alimentées au méthanol de la société ont été testées sur un site du réseau de radio numérique BOS dans le Brandebourg, fournissant une preuve supplémentaire du concept d’utilisation des piles à combustible HT-PEM comme source d’énergie de secours efficace pour les applications d’infrastructures critiques. Les piles à combustible d’Advent fonctionnant au méthanol fournissent une énergie fiable de manière écologique, en réduisant les émissions de CO2 et en fonctionnant silencieusement, tout en ayant un faible impact sur l’environnement. Le méthanol, en tant que vecteur d’hydrogène, permet un stockage plus simple que l’hydrogène pur et renforce la sécurité des opérations.

« Nous sommes ravis que l’État allemand du Brandebourg approuve les produits d’Advent pour les besoins de communication critiques du Brandebourg et nous sommes convaincus que les systèmes de piles à combustible alimentés au méthanol d’Advent assureront le fonctionnement sans faille de l’ensemble du réseau radio numérique BOS dans la région. Ce nouveau partenariat marque une étape importante vers l’adoption plus large des piles à combustible HT-PEM comme source d’énergie de secours dans les applications d’infrastructures critiques à travers l’Europe. Nous sommes impatients de nous joindre à des projets similaires dans un avenir proche », a déclaré Daniel Hennig, premier vice-président d’Advent Technologies GmbH.

« L’équipe d’Advent est fière et enthousiaste de commencer cette nouvelle collaboration avec l’État allemand du Brandebourg. Aujourd’hui, plus que jamais, le monde a besoin de solutions d’alimentation de secours à émission zéro pour assurer un approvisionnement énergétique propre et ininterrompu. Le contrat d’aujourd’hui est un autre témoignage de la façon dont les piles à combustible d’Advent fonctionnant au méthanol peuvent jouer un rôle majeur dans la satisfaction des besoins en énergie des infrastructures critiques dans le monde entier. Nous espérons une longue collaboration fructueuse avec notre nouveau partenaire », a ajouté le Dr Vasilis Gregoriou, directeur général d’Advent Technologies et président exécutif du Board.

À propos d'Advent Technologies Holdings, Inc.

Advent Technologies Holdings, Inc. est une société américaine qui développe, fabrique et assemble des systèmes complets de piles à combustible et fournit à ses clients des composants essentiels pour les piles à combustible dans le secteur des énergies renouvelables. Le siège social d’Advent se trouve à Boston, dans le Massachusetts. L’entreprise possède également des bureaux en Californie, en Grèce, au Danemark, en Allemagne et aux Philippines. Avec plus de 150 brevets délivrés, en attente et/ou sous licence pour la technologie des piles à combustible, Advent détient la propriété intellectuelle de la prochaine génération de HT-PEM qui permet à divers combustibles de fonctionner à des températures élevées et dans des conditions extrêmes, offrant une option de carburant flexible pour les secteurs de l’automobile, de l’aviation, de la défense, du pétrole et du gaz, de la marine et de la production d’énergie. Pour de plus amples informations, consultez www.advent.energy.

