Maxion Wheels annonce ses prochains investissements dans une gamme de roues pour véhicules utilitaires

HANOVRE, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Maxion Wheels, le plus grand fabricant de roues au monde, a annoncé aujourd'hui que sa toute nouvelle usine de roues en acier pour camions, construite avec son partenaire Inci Holding en Turquie, était prête à ouvrir. Les deux sociétés construiront également une usine, dont l'ouverture est prévue en 2024, afin de produire des roues en aluminium forgé pour véhicules utilitaires (VU). Au cours de ces quelques prochaines années, plus précisément entre 2021 et 2025, ces investissements combinés s'élèveront à plus de 150 millions USD et permettront de renforcer la gamme existante de roues en acier leader du marché mondial de Maxion Wheels, tout en élargissant le champ d'application de ses produits aux véhicules utilitaires, pour lesquels l'aluminium représente la solution de prédilection.

« La récente extension de nos activités aux roues en acier pour véhicules utilitaires afin de desservir des clients européens et brésiliens nous permettra d'accroître notre capacité installée de production annuelle mondiale de roues en acier pour camions de près de 25 %, soit de huit à dix millions. Aujourd'hui, nous franchissons une étape supplémentaire dans notre stratégie de croissance concernant les roues pour VU, puisque l'aluminium forgé vient compléter notre gamme de roues pour camions », a déclaré Pieter Klinkers, PDG de Maxion Wheels. « Nous projetons de construire une nouvelle usine de roues en aluminium forgé. Ces installations seront à la pointe de la technologie et optimisées pour émettre le moins de CO2 possible tout en répondant aux besoins des clients à la recherche de multiples solutions de roues susceptibles de maximiser leurs solutions de transport. »

Et Mustafa Zaim, président du conseil d'administration de Maxion Inci et de Maxion Jantas, d'ajouter : « Approvisionner le marché des roues pour camions est notre passion et nous l'exerçons depuis plus de 50 ans. Qu'Inci Holding unisse à nouveau ses forces à celles de Maxion Wheels est à la fois un honneur et une preuve de la puissance de notre collaboration. Nos clients propriétaires de camions et de mobile homes profiteront de nos excellentes capacités existantes, mais aussi de toute l'étendue de nos produits, de notre savoir-faire et de nos connaissances en matière de roues. Ils bénéficieront donc de tout ce dont ils ont besoin grâce à un seul fournisseur digne de confiance. »

L'extension des capacités de Maxion Wheels en termes de production de roues en acier se traduit par la récente capacité de production supplémentaire de plus de 500 000 roues pour véhicules utilitaires au Brésil en plus de celle déjà citée de 1,5 million de nouvelles roues pour camions en Turquie. La construction de la nouvelle usine de roues en aluminium forgé d'une superficie de 45 000 mètres carrés débutera cette année, avec un lancement estimé de la production fin 2024. Sa capacité installée initiale s'élèvera à 350 000 roues en aluminium forgé par an, avec possibilité d'atteindre deux fois ce nombre les années suivantes.

À PROPOS D'INCI HOLDING

Inci Holding est un conglomérat familial basé à Izmir, en Turquie, composé de neuf sociétés différentes et employant 3 000 personnes. C'est également le principal fabricant de roues et de batteries automobiles, installé dans la zone industrielle de Manisa. Largement reconnue comme numéro un en matière de service, de technologie et de durabilité, la société exporte 60 pour cent de sa production dans plus de 100 pays, ce qui lui vaut d'être extrêmement bien classée par la TIM, l'Assemblée des exportateurs turcs. Grâce à ses coentreprises, Maxion Inci et Maxion Jantas, la société possède une capacité installée annuelle de plus de 12 millions de roues et affiche des ventes annuelles de près de 350 millions d'euros dans la zone industrielle organisée de Manisa. Pour en savoir plus, veuillez vous rendre sur le site d'Inci Holding à l'adresse www.inciholding.com.

À PROPOS DE MAXION WHEELS

Division d'Iochpe-Maxion S.A., Maxion Wheels est le principal fournisseur mondial de roues en acier et en aluminium. Nos compétences d’experts en matière de faibles émissions de carbone, alliées à nos conceptions écoénergétiques, entraînent une réduction de l’empreinte carbone des voitures, bus, camions et mobile homes dans le monde réel. Nos équipes mondiales diversifiées et notre culture inclusive rendent possible chacune de nos avancées.

Maxion Wheels travaille en collaboration avec des fabricants mondiaux de véhicules sur des roues pour les secteurs de la mobilité personnelle, du transport, de l’agriculture, de la défense et des applications hors route. Nos 10 000 employés travaillent sur 30 sites répartis dans 14 pays et cinq continents, notamment dans des centres techniques de pointe en Amérique, en Europe et en Asie. Ensemble, nous produisons plus de 50 millions de roues par an, ce qui fait de nous le plus grand producteur et fournisseur de roues au monde. Pour en savoir plus, consultez le site web de Maxion Wheels à l’adresse www.maxionwheels.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.