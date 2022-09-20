Netcetera和万事达卡携手简化数字支付：已加入万事达卡Engage计划，成为数字优先合作伙伴

苏黎世--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Netcetera是一家全球性的软件公司，也是安全、便捷的数字支付解决方案领域的专家。该公司已成为万事达卡(Mastercard)的数字优先(Digital First)合作伙伴。万事达卡的全球合作伙伴网络“Engage”为客户提供了一个由认证合格的技术和金融科技合作伙伴组成的网络，可以快速部署万事达卡数字优先解决方案。这些解决方案（包括Netcetera的安全支付产品）为消费者提供了完全数字化的支付体验。

数字支付无处不在：在消费者使用网络商店和各种应用，以及使用智能手机结账时，均会遇到数字化的支付方式。而消费者对数字体验的需求也在增长。Netcetera针对不同行业的客户制定了数字优先战略，在超过25年的时间里持续紧跟这一趋势。成为万事达卡Engage Digital First合作伙伴是该战略实施过程中水到渠成的下一步，将进一步加快支付和银行业数字化转型。Netcetera的安全支付解决方案使客户能为消费者提供完全数字化和无缝的体验。

万事达卡正在通过构建强大的优质支持者网络，帮助客户通过engage计划快速推出数字产品，从而为消费者带来更多选择。作为一家符合资格的合作伙伴，Netcetera很高兴加入这个不断发展的网络。

这是Netcetera与万事达卡成功合作，在全球范围内提供安全、无摩擦支付的又一例证。2020年8月，双方共同推出了面向商户的3DS PSD2测试平台，并于2021年增加了面向发卡机构的测试平台。

关于Netcetera

Netcetera是一家全球性的软件公司，在安全数字支付、金融技术、媒体、交通、医疗和保险等领域拥有尖端的IT产品和个人数字解决方案。超过2,500家银行和发卡机构以及16万家商户都依赖于该市场领导者的数字支付解决方案和全球认证的3-D安全产品来实现支付安全。Netcetera是一家由所有者管理的公司，业务涵盖了整个IT生命周期，从构想和战略直至实施和运营。前沿技术和成熟标准的平衡组合，确保了从大型项目到创新型初创企业的投资安全。Netcetera成立于1996年，是一家拥有约1,000名员工的控股公司，总部位于瑞士苏黎世，在欧洲、亚洲和中东均设有分支机构。更多信息请访问netcetera.com和LinkedIn。

关于万事达卡(NYSE: MA)，www.mastercard.com

万事达卡是支付行业的一家全球性技术公司。我们的使命是通过使交易安全、简单、智能和可访问，来连接和推动包容性的数字经济，使每个地方的每一个人都能从中受益。利用安全的数据和网络、伙伴关系和热情，我们的创新和解决方案可以帮助个人、金融机构、政府和企业发挥最大潜能。我们的仁商(DQ, decency quotient)推动着我们的文化以及我们在公司内外所做的一切。通过在210多个国家和地区建立的联系，我们正在构建一个可持续发展的世界，为所有人释放无价的可能性。

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