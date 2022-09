Netcetera e Mastercard simplificam pagamentos digitais: parceira 'Digital First' no programa Mastercard Engage

ZURIQUE--(BUSINESS WIRE)--A Netcetera, empresa internacional de software e especialista em soluções de pagamento digital seguras e convenientes, foi recebida pela Mastercard como parceira 'Digital First'. A Engage, rede mundial de parcerias da Mastercard, dá aos clientes acesso a uma rede de tecnologia qualificada e parcerias fintech que podem empregar rapidamente soluções 'Digital First' da Mastercard. Estas soluções, inclusive os produtos de pagamento seguro da Netcetera, permitem que os consumidores tenham experiências de pagamento digital completas.

O pagamento digital está em todos os lugares: em lojas online, aplicativos e na hora de fazer pagamento pelo smartphone. E a demanda dos consumidores por experiências digitais está crescendo. Com sua estratégia 'Digital First' para jornadas de clientes em diferentes setores, a Netcetera vem atendendo esta tendência há mais de 25 anos. Assim, a parceria 'Digital First' do Mastercard Engage foi um passo lógico para acelerar ainda mais a transformação digital em áreas de pagamento e bancária. Com suas soluções de pagamento seguro, a Netcetera possibilita a seus clientes proporcionar experiências totalmente digitais e ininterruptas aos consumidores.

A Mastercard está proporcionando escolha ao consumidor através da formação de uma rede sólida de facilitadores qualificados que podem ajudar nossos clientes a lançar rapidamente produtos digitais do zero com seu programa de engajamento. A Netcetera está feliz por ter sido escolhida para fazer parte desta crescente rede como parceria qualificada.

Este é outro exemplo da cooperação bem-sucedida entre a Netcetera e a Mastercard para oferecer pagamentos seguros e descomplicados a todo o mundo. Em agosto de 2020, as empresas lançaram a plataforma de teste 3DS PSD2 para comerciantes e, em 2021, adicionaram a plataforma de teste para emissores.

Sobre a Netcetera

A Netcetera é uma empresa internacional de software com produtos de TI inovadores e soluções digitais individuais nas áreas de pagamento digital seguro, tecnologias financeiras, mídia, transporte, assistência médica e seguros. Mais de 2.500 bancos e emissores, além de 160 mil comerciantes, contam com as soluções de pagamento digital e os produtos 3-D mundialmente certificados do líder de mercado em segurança de pagamentos. A empresa, que é administrada pelo seu proprietário, abrange todo o ciclo de vida de TI, desde a concepção e estratégia até a implementação e operação. A combinação equilibrada das mais recentes tecnologias e padrões comprovados garante a segurança de investimento, desde projetos de larga escala a startups inovadoras. Fundada em 1996, a Netcetera é uma sociedade controladora com cerca de 1.000 funcionários e tem sede em Zurique, Suíça, com unidades na Europa, Ásia e Oriente Médio. Mais informação em netcetera.com e no LinkedIn.

Sobre a Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

A Mastercard é uma empresa internacional de tecnologia do setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e impulsionar uma economia digital inclusiva que beneficie a todos, em todos os lugares, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados e redes seguras, parcerias e paixão, as nossas inovações e soluções ajudam pessoas físicas, instituições financeiras, governos e empresas a alcançar seu maior potencial. Nosso quociente de decência, ou DQ, impulsiona nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora de nossa empresa. Com conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre possibilidades inestimáveis a todos.

