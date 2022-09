Z√úRICH--(BUSINESS WIRE)--Netcetera, een wereldwijd softwarebedrijf en expert voor veilige en gemakkelijke digitale betalingsoplossingen, is door Mastercard verwelkomd als Digital First-partner. Engage, het wereldwijde partnernetwerk van Mastercard biedt klanten toegang tot een netwerk van gekwalificeerde technologie- en fintech-partners die snel Mastercard Digital First-oplossingen kunnen implementeren. Deze oplossingen, waaronder de beveiligde betalingsproducten van Netcetera, maken volledig digitale betalingservaringen voor consumenten mogelijk.

Digitaal betalen is overal: in webwinkels, apps en aan de kassa met je smartphone. En de vraag van consumenten naar digitale ervaringen groeit. Met zijn digital-first strategie voor customer journeys in verschillende branches speelt Netcetera al meer dan 25 jaar in op deze trend. Daarom was de samenwerking met Mastercard Engage Digital First een logische stap om de digitale transformatie in betalen en bankieren verder te versnellen. Met zijn veilige betalingsoplossingen stelt Netcetera zijn klanten in staat om volledig digitale en naadloze ervaringen voor consumenten te bieden.

