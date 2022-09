Netcetera et Mastercard simplifient les paiements numériques avec le programme Mastercard Engage de partenaires axés sur le numérique

ZURICH--(BUSINESS WIRE)--Netcetera, éditeur mondial de logiciels et expert en solutions de paiement numérique sécurisées et intuitives, devient un partenaire Digital First de Mastercard. Le programme Engage, le réseau mondial de partenaires Mastercard, permet aux clients d'accéder à un ensemble de partenaires technologiques et fintech qualifiés, capables de déployer rapidement les solutions Digital First de Mastercard. Ces solutions, notamment les produits de paiement sécurisé de Netcetera, permettent aux consommateurs de vivre des expériences de paiement entièrement numériques.

Les paiements numériques sont partout : dans les boutiques en ligne, les applications, et au moment du passage en caisse avec votre smartphone. Et la demande des consommateurs pour des expériences numériques ne cesse de croître. Avec sa stratégie axée sur le numérique pour les expériences client dans divers secteurs, Netcetera répond à cette tendance depuis plus de 25 ans. Le partenariat Mastercard Engage Digital First constituait donc une étape logique pour accélérer encore la transformation numérique dans les domaines du paiement et de la banque. Grâce à ses solutions de paiement sécurisé, Netcetera permet à ses clients d'offrir une expérience entièrement numérique et fluide aux utilisateurs.

Mastercard donne aux consommateurs le pouvoir de choisir en créant un réseau robuste de catalyseurs qualifiés qui aident nos clients à lancer rapidement des produits numériques avec le programme Engage. Netcetera est heureux d'avoir été choisi pour rejoindre ce réseau grandissant en tant que partenaire qualifié.

Il s'agit d'un nouvel exemple de la coopération réussie entre Netcetera et Mastercard pour assurer des paiements sécurisés et fluides dans le monde entier. En août 2020, ils ont lancé ensemble la plateforme de test 3DS PSD2 pour commerçants et ont ajouté en 2021 la plateforme de test pour sociétés émettrices.

À propos de Netcetera

Netcetera est un éditeur mondial de logiciels qui propose des produits informatiques de pointe et des solutions numériques individuelles dans les domaines du paiement numérique sécurisé, des technologies financières, des médias, des transports, des soins de santé et des assurances. Plus de 2 500 banques et émetteurs et 160 000 commerçants font confiance aux solutions de paiement numérique et aux produits 3-D Secure certifiés au niveau mondial du leader du marché de la sécurité des paiements. La société, gérée par son propriétaire, couvre l'ensemble du cycle de vie informatique, allant de l'idéation et de la stratégie à la mise en œuvre et à l'exploitation. Cette association équilibrée des dernières technologies et de normes éprouvées garantit la sécurité des investissements, qu'il s'agisse de projets de grande ampleur ou de start-ups innovantes. Fondée en 1996, Netcetera est une société holding qui compte environ 1 000 employés et dont le siège social se trouve à Zurich, en Suisse, avec des antennes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations : netcetera.com et LinkedIn.

À propos de Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard est une entreprise technologique mondiale dans l'industrie des paiements. Notre mission est de connecter et d'alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Au moyen de données et de réseaux sécurisés, de partenariats et de passion, nos innovations et nos solutions aident les particuliers, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à concrétiser leur véritable potentiel. Le quotient de décence, ou QD, est le moteur de notre culture et de tout ce que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Avec des connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable qui ouvre la voie à des possibilités inestimables pour tous.

Suivez-nous sur Twitter : @MastercardEU @MastercardNews, rejoignez la discussion sur le Beyond the Transaction Blog et inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles de l'Engagement Bureau

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.